Estresse dá cabelo branco?

A relação entre estresse e o aparecimento de cabelos brancos é uma questão que gera curiosidade e até um certo grau de ansiedade. Muitos se perguntam se a pressão e a tensão que enfrentamos diariamente podem realmente influenciar a cor dos nossos cabelos.

Mas será que essa relação entre o estresse e o cabelo branco é um mito popular? Conversamos com especialistas para entender sobre o assunto e explorar o que a ciência tem a dizer sobre essa possível conexão.

É mito ou verdade que estresse dá cabelos brancos?

De forma direta, sim, o estresse está relacionado ao aparecimento dos fios grisalhos. Entretanto, esse não é o único – e nem o principal – fator que influencia o surgimento deles.

Pesquisas recentes começaram a explorar a possível conexão entre estresse e o aparecimento de cabelos brancos. Um estudo publicado na revista Nature, em 2020, investigou como o estresse pode influenciar a cor dos cabelos. Os pesquisadores descobriram que o estresse crônico pode, de fato, afetar os melanócitos.

Alguns pontos principais do estudo são:

Danos aos melanócitos: O estresse pode induzir uma resposta inflamatória no corpo que afeta negativamente os melanócitos. Quando esses células são danificadas, a produção de melanina diminui, resultando no aparecimento de cabelos brancos. Cortisol e radicais livres: O estresse aumenta a produção de cortisol, um hormônio que pode contribuir para a geração de radicais livres. Esses radicais livres podem danificar as células do cabelo e afetar a produção de melanina. Estudo de caso em camundongos: Experimentos com camundongos mostraram que o estresse pode acelerar o embranquecimento dos pelos. Embora os resultados não se traduzam diretamente para os humanos, eles sugerem que o estresse pode ter um efeito semelhante em nossos cabelos.

Como surgem os cabelos brancos?

Para entender como o estresse pode afetar o cabelo, é importante primeiro compreender o processo natural de embranquecimento dos fios. O cabelo ganha sua cor devido à presença de melanina, um pigmento produzido pelos melanócitos nos folículos capilares. Com o tempo, a produção de melanina diminui, e os cabelos gradualmente ficam brancos ou grisalhos.

Quem explica detalhadamente o processo do embranquecimento é a dermatologista Paola Pomerantzeff, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica (SBCD). Segundo ela, em cada folículo piloso (anexo da nossa pele responsável pela produção e crescimento do pelo) há células que se chamam melanócitos.

Continua após a publicidade

“Esses melanócitos produzem melanina, pigmento responsável pela cor dos cabelos (assim como na pele). Quanto maior a quantidade de pigmento produzida, mais escuro será o fio de cabelo da pessoa”, explica a especialista. Segundo ela, na maioria das pessoas, entre a terceira e a quarta décadas de vida, se inicia o processo de envelhecimento, com a diminuição da produção de melanina.

“Ao longo de alguns anos, essa perda da função é progressiva. Quando o melanócito deixa de funcionar totalmente e para de produzir melanina, o fio passa a crescer sem nenhum pigmento. Esse processo, que ocorre naturalmente, é conhecido como canície capilar“, explica.

Essa característica é amplamente determinada pela genética. Se seus pais ou avós tiveram cabelos brancos cedo, é mais provável que você também experimente o mesmo fenômeno. No entanto, a questão do estresse acrescenta uma camada de complexidade a esse sistema natural.

Quais hábitos podem fazer surgir cabelos brancos?

O fator principal que determina o início da canície é o genético. Mas, segundo Paola Pomerantzeff, fatores que apontam má qualidade de vida, e que geram o aumento de radicais livres no organismo, podem acelerar o processo. “O estresse prolongado ou crônico, a poluição, a bebida alcóolica, o cigarro e muito sol aumentam os radicais livres no nosso organismo e podem ter influência”, detalha.

De acordo com a especialista, quando falamos da relação do estresse com os fios brancos não é sobre uma situação momentânea, mas algo prolongado: “As células produtoras da melanina são danificadas pelo estresse oxidativo acumulado ao longo dos anos e, também, o empacotamento e migração do pigmento para dentro do fio não ocorre com eficácia”, explica. O resultado disso é o surgimento dos primeiros fios brancos.

Continua após a publicidade

Contudo, o estresse do dia a dia também pode ser bastante nocivo: “Tanto o estresse cotidiano, aquele que enfrentamos na nossa rotina, quanto o estresse pontual por algum evento mais intenso, como um rompimento de relação, atuam pela via deletéria dos ROS (radicais livres de oxigênio). Costumo explicar aos meus pacientes que funcionam como o enferrujamento dos materiais de ferro, oxidando nossas estruturas celulares. Nesse caso, os melanócitos vão sendo bombardeados e sucumbem em algum momento da nossa vida, perdendo sua função de pigmentar as hastes capilares que ficam sob sua responsabilidade”, explica Danilo S. Talarico, médico e professor do Instituto Lapidares dos cursos de Tricologia e Transplante Capilar.

É importante pontuar que o estresse não é o único fator que contribui para o aparecimento de cabelos brancos. Outros fatores incluem:

Genética: A predisposição genética é o principal fator determinante. Se houver um histórico familiar de cabelos brancos prematuros, é provável que você também possa experimentar isso.

A predisposição genética é o principal fator determinante. Se houver um histórico familiar de cabelos brancos prematuros, é provável que você também possa experimentar isso. Dieta e saúde: Deficiências nutricionais, como a falta de vitaminas e minerais essenciais, podem afetar a saúde do cabelo e potencialmente acelerar o processo de embranquecimento.

Deficiências nutricionais, como a falta de vitaminas e minerais essenciais, podem afetar a saúde do cabelo e potencialmente acelerar o processo de embranquecimento. Condicionamento físico e mental: O impacto do estresse pode variar dependendo da sua saúde geral e da forma como você lida com ele. Práticas de manejo do estresse, como exercícios e técnicas de relaxamento, podem ajudar a mitigar alguns dos efeitos.

Cabelos brancos indicam algo negativo sobre nossa saúde?

Conforme explica Paola Pomerantzeff, sim, a canície pode ocorrer de forma precoce antes dos 20 anos de idade: “Quando isso acontece, é importante procurar um dermatologista para exame e diagnóstico”, alerta.

Os cabelos brancos precoces podem ser genéticos, mas também estarem relacionados a déficits nutricionais (como de vitamina B12) ou patologias como vitiligo, alopecia areata e alterações da tireoide.

Além das deficiências de certas vitaminas e minerais, como vitamina B12, vitamina D, ferro, cobre e zinco, Danilo S. Talarico explica que podem estar associadas ao envelhecimento precoce dos melanócitos os maus hábitos que assumimos na nossa rotina. “Eles são os principais causadores de canície. Indicador melhor que esse que estamos praticando algo equivocado e precisamos rever, ou estamos com alguma deficiência e precisamos tratar, somente a queda de cabelo”, alerta o médico.

Continua após a publicidade

É possível reverter os cabelos brancos?

“Se esse fio branco surgir devido ao envelhecimento natural, não, ele sempre será branco”, explica a especialista. Porém, se ele for branco devido a um distúrbio metabólico ou nutricional, por exemplo – como é o caso da deficiência de vitamina B12 –, ele poderá voltar a ser colorido após a correção do distúrbio em questão (nesse caso após a reposição e normalização dos níveis dessa vitamina).

A partir do momento que aparecem os primeiros fios brancos, esses fios aumentarão em número ao longo de anos, de forma progressiva: “Existe uma regra que diz que metade da população perderá 50% da cor de seus cabelos aos 50 anos de vida”, aponta a dermatologista.

Os efeitos do estresse na pele

O estresse prolongado pode causar não só fios brancos, mas também outros impactos na nossa saúde, inclusive no setor dermatológico. Aliás, o estresse e a ansiedade podem levar ao aumento dos níveis de cortisol no organismo.

Segundo Paola Pomerantzeff, esses níveis elevados podem levar ao aumento da oleosidade e da acne, tanto seu aparecimento como a piora de um quadro pré-existente. E é por isso a pele pode ficar com os “poros dilatados”.

Além disso, também pode haver piora de quadros de dermatite atópica, dermatite seborreica e alopecia areata, já que todos podem ser desencadeados ou agravados por estresse. “Outra queixa bastante comum que pode ser devido à ansiedade e ao estresse é a queda de cabelos. Ele pode ainda agravar o escurecimento de manchas como o melasma”, conclui a dermatologista.

Continua após a publicidade

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Continua após a publicidade

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.