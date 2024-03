Carol Celico conta detalhes de sua 3ª gravidez

A chegada de um bebê pode ser um dos momentos mais marcantes na vida de uma mulher, e para Carol Celico não poderia ser diferente. A empresária e filantrópica, grávida aos 36 anos, foi uma das convidadas principais para o debate sobre gravidez após 35 anos durante a Casa Clã 2024.

Carol, que está grávida do seu terceiro filho, Rafael, revelou como o amadurecimento e o planejamento se tornaram fundamentais para o seu processo de gravidez após os 30.

“Antes de ter o Luca, meu primeiro filho, eu dizia querer ter quatro bebês. Minha família sempre foi muito pequena, então eu tinha esse desejo de ter muitos filhos. Quando a Isabela nasceu, eu entendi que gostaria de ter apenas dois e não imaginava engravidar de um terceiro. Foi após quase 3 anos de casada que comecei a cogitar uma outra gravidez através do congelamento de óvulos“, relatou a empresária durante o debate mediado pela editora-chefe de CLAUDIA, Karin Hueck.

Durante o bate-papo, Celico, que é casada com o também empresário Eduardo Scarpa, revelou que o desejo da família sobre a presença de mais um membro era muito maior do que sua decisão de não ter mais filhos.

“Em setembro de 2023, eu e o Eduardo fomos comemorar o aniversário do nosso relacionamento em uma viagem para realizar um dos meus maiores sonhos: ir a um show da Adele, que, diga-se de passagem, sou completamente apaixonada (risos). Após algumas garrafas de vinho durante o show e muitas emoções, acredito que meu processo de ovulação estava fértil após alguns ciclos que foram prolongados de 30 à 45 dias devido a retirada e congelamento de óvulos em ciclos anteriores. Graças a Deus, naquela viagem, meu ciclo retornou aos 30 dias, e semanas após o nosso retorno ao Brasil, veio a notícia de que o Rafael estava a caminho. Foi uma surpresa gostosa”, contou.

Uma gravidez em família

Mesmo durante o terceiro trimestre de gestação, Carol revelou que sua vida vive em constante movimento. Durante a Casa Clã, a empresária mostrou completa disposição ao comentar sobre a vida agitada que divide com a tarefa de ser mãe de outros 2 adolescentes.

“Trabalhar é o que eu mais amo fazer. Amo dirigir até o meu escritório, tocar minha empresa, estar de um lado para o outro e, no fim do dia, voltar para casa e aproveitar a companhia dos meus filhos. Acho que toda essa fase é muito importante para minha saúde e da minha família, mesmo após os 35”, diz.

O amadurecimento também contribui para que a chegada de Rafael seja tranquila e envolta em muito amor. Ao comentar sobre os preparativos que envolvem a chegada do caçula, Carol enfatiza que o planejamento médico atrelado ao amor familiar podem ser tornar boas estratégias para quem sonha se tornar mãe após os 30 anos.

“Toda mãe se preocupa com seu bebê. Eu me preocupo bastante com a possibilidade de amamentar, cuidar e estar saudável para o meu filho. Antes de estar grávida, recebi o diagnóstico de Síndrome de Hashimoto, e iniciei o tratamento sem muitas complicações. Mas para além disso, eu estava em um ótimo momento da minha saúde e vida, praticando esportes e sempre em movimento com o meu corpo”, completa.

E com saúde e muita disposição para o dia a dia, o amor e o carinho da família não faltam nesta reta final da gravidez. Ao comentar emocionada sobre a ansiedade dos filhos mais velhos com a chegada do mais novo irmão, ela revela que a disputa para quem vai cuidar mais está nas mãos dos primogênitos .

“Eles estão mega empolgados com a chegada do Rafael. Querem apertar os pezinhos, conhecer a rotina do bebê e conversam sobre ele o tempo todo entre si. A Isabela já comentou que quer trocar fraldas, segurar no colo e até acordar de madrugada para fazer companhia ao irmão. Não existe sentimento mais gostoso do que esse.”