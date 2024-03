Astrid Fontenelle: “A sociedade não nos colocava nas capas de revista”

A apresentadora de TV e jornalista Astrid Fontenelle debateu sobre o lugar de potência e felicidade que ganhou a partir de seus diversos trabalhos, além da sua jornada para abraçar sua beleza aos 62 anos.

Foi esse o debate que a apresentadora trouxe durante o talk de felicidade e autocuidado, que aconteceu neste sábado (09) na Casa Clã 2024, maior evento feminino da Editora Abril, com curadoria de CLAUDIA e Boa Forma.

Mediada pela Helena Galante, diretora de portfólio de CLAUDIA, Astrid também entrou no aspecto da chama do trabalho, e como continua a tentar dar inspiração para o seu filho, Gabriel Fontenelle, para criar sua própria chama, mesmo que abençoado por um cenário em que não é uma necessidade.

Confira os principais destaques do nosso bate-papo com Astrid na mais recente edição de Casa Clã:

O autocuidado vem de si mesma

Desde o seu ensaio de capa até no seu talk na Casa Clã, Astrid detém uma força inigualável, além do carisma e a potência que sua beleza entrega, com orgulho dos seus longos cabelos brancos.

“Foram muitas capas de revista que eu fiz na minha história, muitas histórias de felicidade – não que minha felicidade esteja relacionada às capas de revista. Mas o universo estava guardando, para quando eu chegasse nessa idade, e eu ter uma potência que não imaginava ter”, comentou Astrid sobre a alegria de ter estrelado em CLAUDIA aos 62, com orgulho de si mesma.

“Eu percebi que meu bem-estar não estava voltado para o padrão de beleza que as pessoas estavam tentando colocar na minha cabeça”, apontou sobre o momento em que ela passou a valorizar sua própria beleza e ter orgulho de si mesma, assim enxergando sua beleza como um complemento do seu bem-estar.

O tempo como lugar de potência

Assim como em seu ensaio de capa, um dos principais destaques do talk foi como a jornalista enxerga a passagem do tempo como um lugar de potência, não deixando se levar pelo etarismo ainda vigente em diversos pontos da sociedade.

A jornalista ainda revelou que, entre os tópicos de discussão relacionados ao etarismo, está a importância do dinheiro e a independência doméstica: “Minha mãe se separou do meu pai quando eu tinha seis meses, em 1961. Não existia ainda o divórcio no Brasil, era um país cheio de preconceitos em relação a isso, mas ela esteve sempre trabalhando, e isso me guiou a vida inteira. Foi uma vida inteira trabalhando”, relembrou. Foi a força da sua mãe que a inspirou a dar grande espaço à chama do trabalho, que até hoje continua sendo uma das suas principais prioridades, ao lado de seu filho.

Mantendo a chama do trabalho acesa

No talk revelou que a independência financeira sempre foi essencial, e não é segredo para ninguém que ela tem uma chama tenaz quando se diz respeito ao trabalho, indo desde a MTV até a GNT. Mas, no talk, ela refletiu sobre como ela continua tentando inspirar o seu filho, Gabriel Fontenelle, a acender sua própria chama, mesmo que rodeado de luxos.

A ideia para que Gabriel começasse sua jornada de trabalho veio após um tarde no cinema – vendo Barbie – quando descobriram que uma das amigas do garoto tinha conseguido sua primeira oportunidade de estágio: “Ele não precisaria trabalhar, por isso que ele não tem o fogo, mas eu preciso fazer com que essa chama cresça”.

O que pesa para a felicidade

“Eu priorizei o trabalho, porque eu sabia que lá na frente, minha outra felicidade – ou melhor dizendo, minha maior felicidade – estaria me esperando”, pontuou sobre o trabalho como um dos seus fatores de realização e de decisão para ter filhos mais tarde. Mas, para além das diversas oportunidades de crescimento pessoal que conquistou, para a jornalista sua maior felicidade foi ter sido mãe mais velha: “É uma benção! Seus erros vão ser muito menos sofridos quando for mais velha, é a maior alegria da nossa vida. Essa estrela que estava reservada para mim no céu, me fizeram essa mãe que eu sou hoje em dia”.

E como ela segue em frente? Astrid revela que acredita no poder transformador do amor, e tenta – na maioria das vezes – seguir sua vida a partir da força do amor, ao invés da força do ódio.

Sobre a Casa Clã 2024

Casa Clã é um evento da Editora Abril que reúne mulheres influentes, como Claudia Raia, Bela Gil, Nanda Costa e Helena Rizzo, em shows, palestras e atividades para falar sobre as vivências femininas. A programação e curadoria é realizada por CLAUDIA e Boa Forma.

Casa Clã 2024 é um evento com curadoria de @claudiaonline e @boaforma, que tem o oferecimento de @astrazenecabr @merzaesthetics_br @rededor_oficial_star @apsenfarmaceutica @aguasprata @labasqueoficial @donadodoce @ecoflamegarden @studiow.

