Leandra Leal anuncia gravidez aos 41 anos

Leandra Leal anunciou nesta segunda-feira (17) que está grávida. Por meio de suas redes sociais, a atriz de 41 anos publicou uma foto da sua barriga e contou que está à espera do segundo filho.

“A família está crescendo! Juju vai ganhar um irmãozinho e foi promovida à irmã mais velha. Estamos todos bem e muito felizes”, escreveu a atriz na publicação.

Leandra Leal já é mãe de Júlia, de nove anos, sua filha do antigo relacionamento com o ativista cultural Alê Youssef. O novo bebê é fruto de seu casamento com o fotógrafo Guilherme Burgos. O casal está junto desde 2019 e trocaram alianças em dezembro do ano passado.