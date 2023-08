Café da manhã da Seleção Brasileira para dar aquele ‘up’

Estar entre uma das melhores seleções femininas de futebol exige uma alimentação bastante rigorosa e com muitos nutrientes e vitaminas para manter em dia a saúde e a boa forma. E pensando nas condições alimentícias e no bem-estar das nossas jogadoras, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) chegou a levar mais de 20 kg de alimentos tipicamente brasileiros para o outro lado do mundo, na Austrália e Nova Zelândia, apenas para manter as tradições e as características de um sabor que só encontramos em terras brasileiras. Que tal ficar por dentro, e talvez até copiar o que as nossas jogadoras estão consumindo por lá?

Entre os cardápios, o café da manhã é uma das refeições mais importantes do dia, e com a seleção brasileira não poderia ser diferente. Entre os pratos, os mais típicos ganham destaque, como cuscuz, tapioca recheada, banana da terra cozida entre outros diversos saborosos alimentos ricos em proteínas, fibras e vitaminas.

Dessa forma, separamos 2 ideias de cafés da manhã inspirados no cardápio da seleção brasileira, para você desfrutar de uma refeição reforçada e torcer pelo Brasil em grande estilo, ou melhor, de barriga cheia. Veja a seguir as ideias para o seu café da manhã:

Café da manhã de quem não perde tempo: Cartola

Se, assim como a maioria das pessoas, o seu café da manhã necessita ser um pouco mais rápido e prático, porém sem deixar de lado a oportunidade de se alimentar com opções saudáveis, está é a opção. Aprenda a receita aqui.

Pensando em uma complexidade menor durante o preparo desta primeira opção, busque utilizar alimentos de cozimento e preparo um pouco mais rápido, como, por exemplo, a banana da terra, ideal para preparar uma Cartola deliciosa.

Continua após a publicidade

Café da manhã raiz: Cuscuz

Uma das maravilhas feitas a partir do milho com toda certeza é o cuscuz. Ele também é o queridinho entre as jogadoras da seleção. Segundo informações da CBF para o GE, as atletas Antonia, Geyse e Rafaelle não vivem sem o prato, que compõe o café da manhã preparado e escolhido pelo Chef Eduardo Rezende, que veio do Brasil apenas para cozinhar para a equipe.

O cuscuz é um dos alimentos que fazem parte dos mais de 20 kg de alimentos importados do Brasil para a Oceania pela CBF.

E para realizar o seu preparo, você irá precisar de duas xícaras de flocos de milho próprio para cuscuz, ½ de chá de sal, ¾ de xícara (chá) de água e 1 colher e meia de manteiga. Misture os flocos de milho com o sal e acrescente a água para hidratar a farinha e aguarde por 20 minutinhos.

Com a farinha de cuscuz hidratada, utilize uma cuscuzeira para realizar o seu cozimento por 10 minutos ou até a água começar a ferver. Assim que a água da cuscuzeira estiver fervendo, conte mais 5 minutos e apague o fogo. Sirva o cuscuz quente com a manteiga por cima. Você pode incluir qualquer outras opções para incluir ao seu cuscuz: ovo frito, queijo branco, tomates, frango desfiado e muito mais.

O café da manhã é um ato cuidado para o seu dia iniciar da melhor maneira possível. Faça como nossas meninas de ouro e transforme a sua primeira refeição do dia o combustível para enfrentar todo e qualquer desafio do dia com muita força.