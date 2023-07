10 passeios turísticos nos países sede da Copa do Mundo feminina

Seja no sofá, na arquibancada ou direto no estádio, a nossa torcida pelas brasileiras está pronta! Faltam menos de 10 dias para a Copa do Mundo feminina, que começa em 20 de julho, na Nova Zelândia, e depois parte para a Austrália. E para quem ficou com vontade de acompanhar de pertinho, que tal conhecer um pouco melhor as atrações dos dois países que sediam o evento esportivo? Abaixo, separamos as melhores atrações turísticas de cada um.

Passeios turísticos na Nova Zelândia

Sky Tower

Inaugurada em 1997, a Sky Tower é um dos maiores ícones arquitetônicos de Auckland, a maior cidade do país. Ela permite a experiência de enxergar amplamente o espaço urbano da cidade, que se mistura também com a natureza.

Mount Eden

Parada obrigatória para os turistas, o Mount Edend é um bairro residencial localizado próximo ao centro da cidade. Nele, o cume do Maungawhau, um vulcão que marca o ponto natural mais alto de Auckland, domina o espaço. Há trilhas de caminhadas e corridas que levam a um espaço para mirar o Golfo Hauraki. Quem conhece o lugar consegue observar sua cratera côncava conservada, que traz a real noção do que era o vulcão ativado.

Hobbiton

Os fãs da saga O Senhor dos Anéis não deixam negar: entre os pontos turísticos da Nova Zelândia, provavelmente o mais badalado é Hobbiton, a Vila dos Hobbits. A locação usada para a produção hollywoodiana mantém os cenários usados na gravação e a visitação é aberta ao público.

Os vulcões de Auckland

Existem aproximadamente 50 cones vulcânicos espalhados pela região metropolitana. Como o tempo de atividade deles foi curto, na maioria dos casos, eles deixaram para trás belos lagos ou colinas.

As Praias do North Shore e da Costa Oeste

Se a proposta é fugir da vida urbana, o turista encontra nas inúmeras praias paradisíacas um refúgio perfeito durante a viagem. A maior cidade do país tem contanto com duas costas neozelandesas: o Oceano Pacífico, por conta do Golfo de Huaraki, e o Mar da Tasmânia, na costa oeste da cidade. Nelas, há muita beleza natural.

Pontos turísticos da Austrália

Ópera House

Ninguém pode passar por Sydney sem conhecer a Ópera House, uma das construções mais famosas da Austrália. Aberto em 1973, o edifício abriga a principal casa de espetáculos da cidade.

The Rocks

Quem se delicia com passeios históricos acha uma excelente oportunidade de conhecer mais a memória da cidade através do The Rocks, um bairro que guarda lembranças da colonização por ser onde aconteceu o primeiro assentamento europeu na Austrália, em 1788. Bares, restaurantes, feiras e outros estabelecimentos oferecem um cardápio saboroso da comida típica australiana.

Harbour Bridge

Pertinho da Ópera House, você encontra a Harbour Bridge, uma ponte inaugurada em 1932, com 1.149 metros de extensão, dona de uma vista privilegiada da cidade.

Royal Botanic Gardens

Mais um passeio imperdível: o Royal Botanic Gardens, localizado próximo à Ópera House – que tal emendar três passeios em um dia só? Para os apaixonados por botânica, o espaço é cheio de espécies exóticas. Sabe quando você quer relaxar, ler um livro, fazer uma caminhada e terminar a programação com um piquenique? Reserve a visita para esse momento!

Bondi Beach

Impossível falar sobre Austrália e não pensar nas maravilhosas praias, né? A Bondi Beach provavelmente é uma das mais famosas, seja pela riquíssima beleza natural, ou mesma pela quantidade numerosa de cafés, restaurantes, bares, clubes e hotéis na região. Vale a pena!