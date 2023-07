Copa do Mundo 2023: Conheça as convocadas da seleção brasileira

A Copa do Mundo feminina começa amanhã (20) e, por aqui, estamos no aquecimento para a competição. A Seleção Brasileira de Futebol Feminino, a segunda mais pesquisada no mundo, de acordo com as informações do Google, vai em busca do seu primeiro título. O Brasil estreia no dia 24 e para ficarmos bem afiadas no dia, que tal conhecer um pouco sobre as mulheres que vão defender nosso país? Apresentamos aqui as jogadoras comandadas pela técnica Pia Sundhage.

Seleção brasileira para a Copa do Mundo feminina

Ataque

Marta: A maior jogadora de futebol do mundo e principal nome do Brasil vai jogar sua sexta e última Copa do Mundo. A camisa 10 tem 37 anos e é uma peça importante dentro do time Marta joga pelo Orlando Pride, nos Estados Unudos, e já foi eleita por seis vezes a melhor jogadora do mundo em 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2018.

Debinha: Débora Cristiane de Oliveira, conhecida como Debinha, atua como Atacante ou Meia atualmente. A artilheira tem 31 anos e joga pelo Kansas City Current, time norte-americano. Debinha faz parte do ataque da seleção de Pia Sundhage.

Andressa Alves: A jogadora atua pelo Roma e é campeã italiana. Andressa levou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos em 2015 e já tem experiência com a Copa do Mundo – ela participou da edição de 2019 e retorna agora, na busca pelo título.

Geyse: Atacante do Barcelona e campeã da Liga dos Campeões 2022/23, Geyse tem 25 anos e já participou de 43 jogos pela seleção brasileira. No time catalão ela é importantíssima, assim como no elenco do Brasil.

Gabi Nunes: Jogadora e campeão pelo Corinthians, Gabi já atuou em 19 jogos representando o Brasil.

Beatriz Zaneratto: Bia joga pelo Palmeiras e participou da Copa do Mundo em 2019. Ela foi uma das artilheiras do Brasileirão em 2022 e tem tudo para golear no mundial.

Nycole: Completando o ataque, teríamos Nycole, que é jogadora do Benfica. A atleta é uma novidades do time, com apenas 23 anos e disputaria sua primeira Copa. Infelizmente, ontem (18), através das redes sociais, a atacante divulgou que não poderá jogar na competição por conta de uma lesão.

Defesa

Rafaelle: A atleta de 32 anos joga pelo Arsenal, na Inglaterra, e já participou de 82 jogos pela seleção brasileira. Medalhista de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2015, em Toronto, no Canadá, Rafaelle fez parte também do elenco brasileiro nas Olimpíadas de 2016.

Antônia: A lateral direita da seleção atua pelo Levante, clube de futebol espanhol da cidade de Valência. Antônia participou da Copa América e, aos 29 anos, vai jogar sua primeira Copa do Mundo.

Tamires: Essa é uma das atletas com mais experiência do time e bem conhecida por ser uma das principais jogadoras do Corinthians. Tamires tem 35 anos e mais de 100 jogos no currículo pela Seleção Brasileira. A lateral-esquerda embarca para sua terceira Copa do Mundo.

Kathellen: A zagueira também estava na Copa de 2019 – essa é sua segunda. Kathellen joga pelo Real Madrid e, no Brasil, ajudou a conquistar a Copa América de 2022. Com 27 anos, a jogadora faz parte do grupo de defensoras no time.

Bruninha: Aos 21 anos, a atleta é a lateral-direita que defende o Gotham FC, dos Estados Unidos. Bruninha terá a chance de jogar sua primeira Copa do Mundo.

Lauren: Zagueira no clube espanhol da Liga F Madrid CFF e na seleção brasileira feminina, Lauren tem apenas 20 anos e também vai jogar seu primeiro Mundial.

Mônica: Aos 36 anos, a atleta atualmente defense o Madrid CFF e vai para sua quarta Copa do Mundo. Mônica tem experiência na Seleção Brasileira e fez parte do time que levou o ouro nos Jogos Pan-Americanos em 2015.

Meio-campo

Ana Vitória: Jogadora do Benfica, em Portugal, Ana tem mais de 14 jogos pela seleção do Brasil e vai para a sua primeira Copa.

Kerolin: Meio-campista do North Carolina Courage, nos EUA, Kerolin tem 23 anos e é um dos destaques no futebol norte-americano, sendo uma das artilheiras no país. Com a camisa brasileira, a atleta já participou de 32 jogos.

Ary Borges: Ary tem 23 anos e defende o Racing Louisville, nos Estados Unidos. Atuará em seu primeiro Mundial, como grande parte do time, e atuou em 27 partidas com a Seleção Brasileira.

Adriana: Assim como Marta, ela joga pelo Orlando Pride, nos Estados Unidos. Adriana já atuou em 43 jogos com a camisa verde e amarela. Aos 26 anos, a meio-campista vai para a sua primeira Copa do Mundo.

Luana: No meio-campo do Corinthians, a jogadora é um dos principais nomes do time brasileiro. Após se recuperar de uma lesão, ela está pronta para jogar. Luana foi convocada para a Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de Futebol Feminino da França, em 2019, mas essa será sua primeira disputa em um Mundial pelo time principal.

Duda Sampaio: As jogadoras do Corinthians dominando o time Brasileiro! Duda Sampaio foi o grande destaque do Campeonato Brasileiro de 2022 e chega como meio-campista para jogar a Copa do Mundo.

Goleiras

Letícia Izidoro: A goleira do Corinthians será a titular do Brasil. Letícia, conhecida como Lelê, tem 28 anos e atuou como a terceira goleira na Copa de 2019. Agora, ela aparece no time principal.

Camila: A jogadora de 22 anos do Santos vai para o primeiro Mundial. Camila chega como reserva imediata, sendo Lelê a titular.

Bárbara: Completando o trio temos Bárbara, que joga pelo Flamengo e atuará em sua quinta Copa – ela é a terceira goleira do time.

Suplentes

Angelina : Além das jogadoras titulares, o Brasil também conta com três suplentes, uma delas é a meio-campista do OL Reign, nos Estados Unidos. Angelina foi convocada como suplemente, mas jogará como titular no lugar de Nycole, que citamos acima. A jogadora tem 23 anos e acumula 20 jogos com a camisa verde e amarela.

Tainara: Tainara joga pelo Bayern de Munique. Tay, como é conhecida, tem 24 anos e é zagueira do time alemão. Está disputando seu primeiro Mundial.

Aline Gomes: Um dos destaques da Ferroviária no Campeonato Brasileiro, a jogadora de apenas 18 anos é a mais jovem do time e o futuro do futebol feminino. Alina entra como suplente do ataque e essa é sua primeira Copa do Mundo.