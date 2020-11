10 receitas para ter um café da manhã de restaurante em casa

Há quem não concorde que ele seja a refeição mais importante do dia, mas todo mundo fica babando com aquelas mesas de café da manhã dignas de novela. E, em tempos de pandemia, muita gente está descobrindo – ou redescobrindo – os prazeres de fazer comida gostosa em casa.

Então, que tal caprichar no próximo café da manhã? Doces e salgadas, as receitas abaixo trarão para sua casa aquele toque único que os restaurantes costumam oferecer.

Além de opções de pães e bolos, separamos também pratos com frutas, ovos e brasileiríssimo biscoito de polvilho. Complete a mesa com aquele café fresquinho ou suco favorito e comece o dia com o pé direito. Confira:

Estou com câncer de mama. E agora?