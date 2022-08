7 alimentos que podem ajudar na saúde da pele e dos cabelos na gravidez

A maternidade em si é uma questão que engloba muitas preocupações: do cuidado do bebê (claro!) a rede de apoio; do equilíbrio de todos os pratinhos a alimentação; entre um sem número de outras questões. Acontece que, durante o período da gravidez e o pós-parto (que inclui amamentação e recuperação do corpo), as alterações hormonais precisam de atenção e acompanhamento. E isso influencia muito o que você coloca no prato, que, consequentemente, influencia a saúde da pele e dos cabelos. “Uma alimentação balanceada é essencial, principalmente para manter-se saudável e plena durante essa fase da vida. Mas também é certo que alguns alimentos auxiliam a pele do rosto e corpo, que não só podem, como devem ser reforçados”, diz a dermatologista Marcella Alves, especialista em rejuvenescimento tridimensional da face, da Clínica Les Peaux.

Ela aponta que os alimentos com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias são os mais indispensáveis. “São eles que combatem os radicais livres, impedindo a deterioração das células sadias e devolvendo à pele seu brilho e elasticidade naturais.” A seguir, ela detalha os que entende como fundamentais para essa recuperação do corpo.

Carnes

“As de baixa percentual de gordura são boas fontes de proteínas, capazes de produzir colágeno e evitar o aparecimento dos vincos e da flacidez. Além disso, as proteínas são enriquecidas pela niacina — vitamina responsável pela hidratação das peles secas e por manter o tônus muscular.” A médica indica apenas duas porções por dia para garantir os benefícios.

Cenoura

Essa aqui é figurinha conhecida nas indicações médicas. Isso porque é um alimento rico de betacaroteno, principal precursor da vitamina A. “Além disso, tem função antioxidante e é capaz de melhorar a densidade e espessura da derme, combatendo a rugosidade e prevenindo as rugas finas.”

Tomate

Fonte do poderoso antioxidante licopeno, o tomate é capaz de eliminar os radicais livres, responsáveis pelo envelhecimento das células. Sem contar que é um eficaz protetor contra os danos causados pelos raios solares, deixando a pele rejuvenescida e livre da flacidez”, aponta a especialista.

Continua após a publicidade

Iogurtes

“Os de baixa gordura e ricos em lactobacilos são fonte de probióticos, microorganismos vivos que ajudam no equilíbrio da flora intestinal e, por consequência, melhoram o aspecto geral da pele.”

Peixes

“Alimentos ricos em ômega 3, peixes como salmão e atum ajudam muito na hidratação e elasticidade da pele.” Você pode incrementar aquele peixinho grelhado com geleia de açaí.

Frutas secas

“Ricas em flavonoides, substância anti-inflamatória e antioxidante, as frutas secas combatem os radicais livres, impedindo a deterioração celular e auxiliando na absorção de vitamina C — grande queridinha da ala feminina, por diminuir vincos profundos e reduzir a flacidez da pele”, explica Marcella Alves. A cútis bonita e saudável chega quando você ingere três unidades de frutas secas por dia.

Vegetais

Estamos falando daqueles folhosos e mais escuros, tipo espinafre, couve e agrião. São eles que contêm vitamina E, “agente antioxidante que atua contra o envelhecimento cutâneo”. “É ele que devolve o viço para a pele, destruindo as células mortas. Ou seja, são capazes de regenerar os tecidos e proteger as células da ação dos radicais livres, impedindo o envelhecimento precoce da pele.”