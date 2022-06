Intestino preso? Esses alimentos podem ajudar

Intestino preso (ou preguiçoso). Constipação. Dificuldade para fazer o número 2. Quem enfrenta problemas digestivos descobre muitas maneiras de falar sobre a relação conflituosa com as idas ao banheiro para fazer cocô. O intestino, chamado também de o nosso “segundo cérebro”, além de absorver os nutrientes e preparar os resíduos que serão eliminados, produz seratonina – o que ajuda a explicar porque seu funcionamento influencia tanto no nosso humor.

Você vai ao banheiro no máximo três vezes na semana? É sinal de constipação, problema que atinge em torno de 30% da população, segundo a Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Fezes ressecadas e irregulares também são sinal de alerta. Para ajudar na melhor regulação do órgão, a revista especializada em saúde integral Boa Forma fez um especial no mês de junho com alimentos que devemos incluir na dieta para ajudar no funcionamento do intestino.

Se você logo pensou em fibras – acertou! Mas cuidado: não adianta aumentar a ingestão de fibras solúveis sem aumentar a ingestão de água. Confira outros itens que não podem faltar na alimentação:

FRUTAS COM CAROÇO GRANDE

A ameixa você já sabia que ajudava no funcionamento do intestino, mas outras frutas de caroço grande como damascos, pêssegos, cerejas e mangas cumprem o mesmo papel, por conterem sorbitol, que atua no corpo como um laxante.

LARANJA

Aqui não vale tomar apenas o suco coado da fruta, é preciso consumir o bago da laranja, rico em pectina, uma fibra que ajuda na formação do bolo fecal.

KIWI

A facilidade na hora de evacuar é diretamente influenciada pelo consumo de kiwi, segundo pesquisa publicada na Pediatric Gastroenterology, Hepatology & Nutrition (PGHN). Além de conter fibras, a fruta tem a enzima actina, que funciona como um estimulante para o movimento do trato gastrointestinal superior.

Para conferir a lista completa com mais oito alimentos que ajudam no funcionamento do intestino, acesse aqui.