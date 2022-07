Vitamina B12 para que serve e qual a importância desse nutriente?

O funcionamento do corpo da maneira mais saudável possível necessita de uma série de vitaminas e minerais – entre elas, a Vitamina B12. Entretanto, o nutriente não é capaz de ser produzido sozinho em nosso organismo, por isso é necessário o consumo de alimentos específicos que o contenham.

A falta de Vitamina B12 pode acarretar ocasionar anemias, fadiga crônica, lesões neurológicas, dentre outros sintomas. “Também conhecida como cianocobalamina, a Vitamina B12 pertence ao chamado complexo B, sendo de extrema importância para o nosso organismo, pois está envolvida na formação das nossas células sanguíneas e atua diretamente sobre o sistema nervoso, ajudando na formação dos neurônios”, explica Paula Molari Abdo, especialista em Atenção Farmacêutica pela Universidade de São Paulo.

Onde a Vitamina B12 é encontrada?

A Vitamina B12 é encontrada principalmente em alimentos de origem animal, como ovos, leite e derivados. “Nas carnes, principalmente fígado, peixes, como salmão e atum, também são ricos no nutriente”, diz Paula. Por isso, sua ingestão, seja por meio de alimentos ou através de suplementação, é fundamental para a manutenção de níveis adequados no corpo humano.

Importância da Vitamina B12

Algumas enzimas importantes do organismo necessitam deste nutriente para seu desempenho. De acordo com a farmacêutica, a Vitamina B12 é fundamental para as funções do sistema nervoso central, metabolismo de proteínas e carboidratos, além da manutenção da disposição física e mental.

“Outra aplicação importante dela é na saúde do coração, pois previne o acúmulo de um aminoácido chamado homocisteína, que está relacionado a doenças cardiovasculares”, ressalta Paula.

Além disso, a vitamina B12 melhora o sono, estabiliza o humor e ajuda na produtividade e disposição, pois atua também no funcionamento e oxigenação dos neurônios.

O que a falta da vitamina B12 pode causar?

A falta da vitamina B12 no organismo está associada a problemas neurológicos, cardiovasculares e hematológicos – o que aumenta o risco de ter problemas com a formação das células sanguíneas, desencadeando, por exemplo, a anemia.

Nos adultos, é observado sintomas como insônia, irritabilidade, anemia e perda de memória. Porém, Paula destaca que existem condições que podem inibir o corpo de absorver Vitamina B12, como o alcoolismo, a doença de Crohn, doença celíaca, cirurgias que removem partes do estômago (bariátrica) ou intestino delgado. “Além disso, o uso prolongado de antiácidos e outras medicações para azia também podem causar deficiência de Vitamina B12”, acrescenta.

Mudanças na dieta e suplementação pode auxiliar o equilíbrio da saúde, além de, claro, hábitos já conhecidos como a prática de alguma atividade física, uma dieta balanceada, realização de exames e a visita ao seu médico regularmente.