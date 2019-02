5 dicas para se adaptar ao fim do horário de verão

O horário de verão terminou neste sábado (16). Com a mudança, que parece simples, nosso corpo leva mais de uma semana para se readaptar à nova rotina.

As diferenças sentidas pelo organismo podem, inclusive, influenciar a alimentação. Por isso, é importante saber algumas maneiras de equilibrar a alimentação nos primeiros dez dias depois que o horário volta ao normal.

Além de afetar a fome, o fim do horário de verão também costuma atingir o sono. Por consequência, a produção natural de hormônios sofre transformações.

Pensando em todas essas alterações, a Dra. Ana Luisa Vilela, nutróloga de São Paulo, separou algumas dicas para que você ajude seu corpo a se readaptar com mais facilidade. Confira:

1. Mais líquido

Consumir uma maior quantidade de líquidos no período de adaptação pode auxiliar a hidratação do corpo, principalmente em dias mais quentes.

2. Horários fixos

É interessante tentar manter os horários das refeições na primeira semana, mesmo que não sinta fome. Se sentir necessidade, você pode adiantar por meia hora, mas não mais do que isso.

3. Carne magra

A alimentação antes de dormir, no jantar, pode influenciar muito na qualidade do sono. Como opção para uma mistura mais pesada, prefira carnes magras, que são bem mais leves.

4. Alimentos in natura

Durante o dia, seja no almoço ou em um lanche da tarde, procure consumir alimentos mais leves e in natura. Verduras, legumes, frutas e vegetais podem ser grandes aliados que não pesam no estômago.

5. Frequência

O ideal, durante o tempo de adaptação, é comer de três em três horas, assim você sente menos fome e evita comer de forma desequilibrada.

