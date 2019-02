Os conjuntinhos vão bombar em 2019

Os desfiles de moda e as influenciadoras anunciaram mais uma tendência no mundo da moda, os conjuntinhos. As peças que combinam a parte de cima e a de baixo estão com tudo e prometem um visual moderno e antenado.

Com essa tendência é possível para explorar visuais com estampas e monocromáticos. Dessa forma, podem ser criados looks que vão do descolado ao chique!

As equipe de CLAUDIA reuniu 6 looks de conjuntinhos para você se inspirar e arrasar na nova tendência. Confira:

Ao optar por utilizar um conjunto de estampa floral, você cria uma linearidade no look, conectando as peças. Top Floral Paula e Saia Recorte Floral Paula, ambos da FARM. Por R$ 119,90 e R$ 279, respectivamente.*

Ao invés de combinar estampas, você pode optar por combinar cores ou tecidos. Esse é o caso desse look, no qual a saia e o top cropped são feitos de sarja. Top Cropped de Sarja e Saia Curta Vermelha, da C&A. Os dois estão a venda por R$ 79,99 no site da marca.*

A tradicional estampa xadrez vermelha voltou com tudo, então porque não usar um look com todo com ela? Na foto, Blusa Feminina Estampa Frontal Manga Curta Marisa e Saia Feminina Moletinho Estampa Xadrez, da Marisa. Cada uma custa R$ 49,90 no site da marca.

Os looks monocromáticos voltaram com tudo. Na foto, Regata Básica Cotton Color e Bermuda Cotton Color, da Juliana Gevaerd. Por R$ 180 e R$ 225, respectivamente.*

Porque não investir em um look todo com estampa de oncinha. Na foto, Jaqueta Bomper Crepe e Calça Jogging Zíper Barra, da Amaro. Por R$ 289,90 e R$ 179,90, no site da marca.*