Ivete encheu de lembrancinhas quem foi à festa de gêmeas; veja

Ivete Sangalo, 46 anos, comemorou no domingo (10) o aniversário das gêmeas Helena e Marina, na Praia do Forte, na Bahia. A festa contou com uma decoração tropical, que combinou com a natureza do espaço.

Alguns detalhes da comemoração não passarem em branco pelos convidados. Um deles é a grande quantidade de lembrancinhas personalizadas. Confira os detalhes dos mimos providenciados pela cantora:

Nécessaire feminina e masculina

As duas foram feitas em tecido de toalha e tinham as iniciais dos nomes das gêmeas bordadas. Na versão para as mulheres havia um par de sandálias de palha também personalizadas.

Já para os homens, dentro da nécessaire havia espaço para guardar escova e pasta de dente. A própria bolsinha poderia ser utilizada como toalha de rosto.

Água personalizada

Os convidados também podiam levar para cada garrafinhas de água que tinham os nomes das aniversariantes e uma tampa no formato de flor.

Copos personalizados

Todos os copos plásticos da festa tinham um tom amarelo, para combinar com a decoração, e faziam referência a um abacaxi. Já as garrafinhas servidas para as crianças tinham detalhes tropicais e foram transformadas em vasinhos de flores.

