WhatsApp cria função para evitar grupos indesejados

Você abre o WhatsApp e de repente se depara com um grupo novo e não faz ideia de como foi parar lá. Pois uma novidade do aplicativo promete acabar com esse incômodo.

Segundo o site WABetainfo, o aplicativo de mensagens está desenvolvendo uma nova função que permite os usuários recusarem convites para grupos no aplicativo. Com a atualização, será possível limitar quem você autoriza para te adicionar em conversas com várias pessoas.

Leia mais: WhatsApp cria ferramenta anticuriosos

+ Victor, da dupla com Leo, ironiza acusações de violência doméstica

Como ativar

Em breve, a nova ferramenta estará disponível no menu “Configurações” do WhatsApp. Para editar este acesso, é só clicar em “Conta”, “Privacidade” e “Grupos”. Em seguida, abrirá uma página e entre as opções terá o tópico “Quem pode me adicionar a grupos”.

Dentro dele, abrirão as seguintes opções: “Todos” – o usuário pode ser sempre adicionado em grupos e nenhum convite será recebido; “Meus Contatos” – o usuário sempre pode ser adicionado em grupos de seus contatos e recebe um convite para participar, caso a pessoa não esteja em sua lista de contatos; “Ninguém” – o usuário não pode ser adicionado diretamente em grupos, em qualquer situação, e recebe uma solicitação toda vez que alguém quiser adicioná-lo em um grupo.

Ativando a opção restrita, você estará livre de ser inserido em grupos indesejados.