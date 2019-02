WhatsApp cria ferramenta anticuriosos

O WhatsApp anunciou nesta nesta terça-feira (5) uma nova ferramenta, que promete mais privacidade aos usuários. A novidade permite bloquear a tela do aplicativo e desbloqueá-la apenas com função biométrica de reconhecimento digital ou facial.

Dessa forma, será possível proteger o acesso ao mensageiro com o Touch ID ou o Face ID, dependendo do aparelho. Ela permite determinar uma quantidade de tempo para o bloqueio, contando desde a última vez em que o aplicativo foi utilizado. Após bloqueado, só será permitido o acesso com uso de autenticação biométrica — pelas funções Touch ID e Face ID, disponíveis nos celulares de sistema iOS.

A nova ferramenta, por enquanto, está valendo apenas para iPhones a partir do modelo 5s e que tenham pelo menos a versão 9 do sistema operacional da Apple. Segundo a assessoria do WhatsApp, ainda não tem nenhuma previsão da chegada dessa função para celulares Android.

