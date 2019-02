O cantor Victor Chaves, da dupla Victor & Leo, publicou um vídeo em seu canal no Youtube ironizando a agressão cometida contra a ex-mulher Poliana Bagatini.

Na cena, ele simula uma entrevista com ele mesmo e ri do episódio de violência doméstica. Na fala, inclusive, faz referência a chutes na barriga de uma grávida.

Leia o diálogo extraído do vídeo:

“— Senhor Victor, consta que o senhor teria desferido quinze chutes na barriga de uma grávida. A pergunta é: o senhor joga futebol?

— Jogo de vez em quando, mas nunca consegui acertar um chute.

— Senhor Victor, o senhor foi indiciado por vias de fato, que corresponde a agressão sem deixar marcas, que m*rda é essa?

— É só uma m*rda mesmo.”

ENTENDA O CASO

Em abril de 2017, o inquérito da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) sobre a denúncia contra Victor Chaves foi concluído. O cantor foi indiciado por agressão à mulher grávida.

“A Polícia Civil, diante das provas coletadas, concluiu pelo indiciamento de Vitor Chaves pela contravenção penal prevista no artigo 21, do Decreto Lei 3.688, vias de fato, conforme demonstrado no laudo pericial das imagens das câmeras de segurança do prédio e pelo depoimento da vítima”, informou a PCMG em nota oficial na época.

A investigação foi conduzida pela delegada Danúbia Quadros, chefe da Divisão Especializada no Atendimento à Mulher, ao Idoso e à Pessoa com Deficiência (Demid) de Belo Horizonte.

Em março, o exame de corpo delito havia dado negativo para lesão corporal. No entanto, a delegada não descartou a possibilidade de agressão sem deixar marcas e aguardava a perícia das imagens do circuito de segurança do prédio do casal para concluir o inquérito. A PCMG não deu detalhes sobre o laudo.

“Segundo a versão da vítima, ele [Victor] empurrou a mesma ao chão e desferiu alguns chutes no elevador”, informou a Quadros durante a investigação.

Ele negou ter agredido fisicamente Poliana.