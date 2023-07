Seleção da Jamaica faz vaquinha online durante Mundial

Entre vitórias e derrotas, muitos outros fatores envolvem a ida de uma equipe para uma Copa do Mundo, e as nossas próximas rivais, as jogadoras da seleção da Jamaica, sabem muito bem disso. Acontece que as Reggae Girlz, como são carinhosamente conhecidas, estão enfrentando não só partidas emocionantes, mas também diversas dificuldades em relação à estadia e viagem à Austrália e Nova Zelândia, países sede do mundial.

Diversas denúncias foram feitas em relação às tratativas que a Federação da Jamaica vem realizando sobre suas jogadoras. Com pouco apoio, uma vaquinha foi criada por uma das atletas, a meia-campista Havana Solaun, e sua mãe, para arrecadar fundos e ajudar a seleção com as passagens, além de todos os custos com equipe técnica e administrativa.

A primeira denúncia surgiu em maio, após a criação da vaquinha e, em seguida, uma outra exposição foi feita através de uma carta aberta publicada nas redes sociais das atletas, onde elas expuseram toda a dificuldade da Federação jamaicana em organizar a viagem da equipe para o campeonato.

Elas apontaram que o planejamento era considerado “abaixo da média” em termos de infraestrutura. Veja abaixo a carta publicada pelas jogadoras:

Khadija 'Bunny' Shaw's most recent post on Instagram 💔 #WWC2023 #ReggaeGirlz pic.twitter.com/vFtIlmBEPY — Stadium876 (@stadium876) June 15, 2023

A publicação logo viralizou e fez com que a vaquinha arrecadasse mais de U$52 mil (R$242 mil), levando a seleção para o torneio. Ela segue aberta, com o foco na meta de arrecadar U$100 mil.

“O sucesso das Reggae Girlz tem tido apoio de uma equipe formada por treinadores, terapeutas e médicos que passam horas sem fim para garantir que as meninas estejam bem. A viagem para a Austrália em julho de 2023 é uma jornada cara e minha intenção é permitir que tanto a comissão técnica quanto as jogadoras possam focar na competição, levantando fundos para cobrir alguns dos custos dessa incrível aventura”, escreveu Sandra Philips Brower, mãe de Havana, na página online da vaquinha.

Esta é a segunda Copa do Mundo disputada pela seleção caribenha, que chega invicta à terceira rodada no grupo F, precisando apenas de um empate com o Brasil nesta quarta-feira (02) para se classificar para as oitavas de final.

A seleção jamaicana surpreendeu em sua estreia ao empatar o placar em 0 a 0 na disputa ferrenha com a França e, no último sábado, 29, garantiu sua primeira vitória após marcar 1 gol contra outra seleção da América Central, o Panamá.

As Reggea Girlz estão a todo vapor, mostrando que estão com garra e vontade de vencer uma competição difícil antes mesmo de começar. A Jamaica enfrenta o Brasil nesta quarta-feira, às 07h pelo horário de Brasília, e estaremos lá para acompanhar essa disputa de gigantes.