Drinques temáticos e clássicos para animar a Copa do Mundo 2022

Além de petiscos e comidinhas rápidas, a Copa do Mundo em casa fica mais saborosa quando acompanhada de drinques caprichados. Seja uma clássica caipirinha ou até um coquetel mais elaborado, o que vale é se divertir ao se arriscar na mixologia!

Inspirado pelos países campeões das edições passadas da Copa, o Bar Garota da Vila, dos sócios André Silveira e Mariele Horbach, usou as cores das seleções para selecionar os ingredientes de cada drink temático. “Resolvemos fazer esse novo cardápio para as pessoas entrarem no clima da Copa e saborearem algo exclusivo e diferente”, explica André Castilhos, gerente da casa que criou os drinks junto com o bartender Júlio César.

Já para quem prefere coquetéis clássicos, o resort The Westin Porto de Galinhas ensina seis famosas receitas de alguns países participantes da maior competição esportiva do mundo. A escalação dos drinks conta a Caipirinha representando o Brasil, o French 75 pela França, Paloma é o coquetel do México, Sangria é a receita da Espanha, o Radler é o drink da Alemanha e o Fernet Cola é a bebida da Argentina.

Confira receitas de drinks para fazer em casa durante a Copa do Mundo 2022:

DRINQUES TEMÁTICOS

Brazuca

*Receita cedida pelo Bar Garota da Vila

Ingredientes

Curaçau Blue

40ml de cachaça

30mil de xarope de tangerina

Suco de laranja

Fatias de carambola para finalizar

Modo de preparo

Em uma taça com haste, acrescente o Curaçau no fundo do copo. Complete com o restante dos ingredientes e com as fatias de carambola.

Uruguai

*Receita cedida pelo Bar Garota da Vila

Ingredientes

30ml de vinho branco

15ml de limão espremido

Mate

Guaraná

Vinho tinto para completar

Modo de preparo

Em uma taça com haste, acrescente bastante gelo e coloque todos os ingredientes, deixando dois dedos de espaço no copo. Complete com vinho tinto.

Argentina

*Receita cedida pelo Bar Garota da Vila

Ingredientes

Soda

40ml de Curaçau Blue

Espumante

Modo de preparo

Coloque bastante gelo em uma taça com haste. Preencha a taça até a metade com soda. Acrescente o curaçau e o espumante e mexa bem.

Inglaterra

*Receita cedida pelo Bar Garota da Vila

Ingredientes

50ml de Gin Gordon

30ml de xarope de cramberry

30ml de licor de morango

Limão siciliano laminado

Tônica

Modo de preparo

Em uma taça com haste bem gelada, acrescente todos os ingredientes e complete o copo com a tônica. Mexa bem e está pronto.

França

*Receita cedida pelo Bar Garota da Vila

Ingredientes

20ml de xarope de morango

35ml de licor de Curaçao Blue

Espumante

1 morango em fatias

Modo de preparo

Em uma taça de espumante, despeje o xarope de morango no fundo e depois acrescente o licor. Complete a taça com espumante e finalize com fatias de morango.

Alemanha

*Receita cedida pelo Bar Garota da Vila

Ingredientes

25ml de xarope de gengibre

1 lata de cerveja Spaten

1 dash de licor Jägermeister

Limão espremido

1 limão cortado em quatro partes

Borda de sal

Gelo

Modo de preparo

Em um copo baixo com bastante gelo, coloque todos os ingredientes e acrescente fatias de limão. Finalize o drink com uma borda de sal no copo.

Itália

*Receita cedida pelo Bar Garota da Vila

Ingredientes

Gelo

Completar 2/3 da taça com soda

15 ml xarope maçã verde

15 ml licor de menta

Vinho tinto meio seco para completar

Modo de preparo

Em uma taça de vinho com bastante gelo, adicione todos os ingredientes. Ao final, complete com vinho tinto meio seco, utilizando uma colher bailarina para dar o efeito degradê.

DRINKS CLÁSSICOS

Caipirinha

*Receita cedida pela Westin Hotels & Resorts

Ingredientes

50ml de cachaça

30ml de xarope de açúcar

1 limão

Modo de preparo

Pegue o limão, coloque-o na horizontal e retire as duas pontas, vire-o na vertical e corte-o ao meio, retire a parte branca do limão e fatie. Coloque o limão fatiado e duas colheres bem cheias de açúcar dentro de uma coqueteleira e com um socador esprema até que saia todo o suco do limão. Coloque as pedras de gelo até quase encher o copo e encha o copo com a cachaça. Mexa bem com uma colher e sirva a bebida em um copo alto.

French 75

*Receita cedida pela Westin Hotels & Resorts

Ingredientes

30 ml de suco de limão

30 ml de xarope de açúcar

60 ml de gim

Espumante

Modo de preparo

Prepare o xarope Para fazer o xarope de açúcar, utilize água e açúcar em partes iguais (1:1). Coloque a água em uma panela. Espere ferver e desligue o fogo. Adicione o açúcar e mexa até dissolver. Prepare o drink Misture o suco de limão, o xarope de açúcar e o gin em uma coqueteleira. Adicione gelo até encher e bata bem. Coloque o conteúdo em uma taça e complete com espumante.

Paloma

Ingredientes

50 ml de tequila

5 ml de suco de Limão

Refrigerante de toranja

Modo de preparo

Passe o limão por toda a borda e, em seguida, virar o copo para baixo em um prato com sal. Adicione três pedras de gelo no copo vazio. Em seguida, coloque a tequila e o suco de limão – a proporção são duas partes de tequila para meia parte de limão. Em seguida adicione o refrigerante de laranja, que pode ser substituído por suco de laranja, e mexa suavemente.

Sangria

*Receita cedida pela Westin Hotels & Resorts

Ingredientes

100 ml de vinho tinto

100 ml de água tônica

60ml suco de laranja

50ml xarope de açúcar

1/2 maçã cortada

5 cubos de abacaxi

Gelo

Modo de preparo

Em uma jarra, coloque o açúcar, o suco de laranja e o suco de limão. Misture até o açúcar dissolver e acrescente as fatias de laranja e de limão, a maçã e o vinho. Despeje a sangria em um copo e sirva em seguida. Se preferir, adicione cubos de gelo.

Radler

Ingredientes

150ml de cerveja

100ml de soda

Limão-siciliano

Modo de preparo

Coloque primeiro a cerveja em um copo grande e misture o refrigerante de soda. Adicione uma fatia de limão siciliano para decorar.

Fernet Cola

Ingredientes

50ml de Fernet

Completar com refrigerante sabor Cola

Modo de preparo

Coloque Fernet Branca em um copo longo com 2 cubos de gelo e complete com o refrigerante sabor Cola. Sirva em seguida.