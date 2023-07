Brasil goleia Panamá em estreia na Copa do Mundo

A seleção brasileira feminina de futebol estreou em grande estilo nesta segunda-feira (24), goleando a seleção do Panamá por 4 a 0 em Brisbane, na Austrália. Com um time inédito, sem Marta em boa parte do jogo, a seleção brilhou com os passes de Debinha e o desempenho exemplar de Ary Borges, considerada a craque da partida. E para comemorarmos essa vitória do Brasil, separamos os melhores momentos do jogo para você ficar por dentro de todos os detalhes dessa rodada eletrizante. Confira todos eles abaixo:

Melhores momentos do jogo Brasil x Panamá

Hino Nacional a capella

Antes mesmo do início da partida, grande emoção tomou conta dos torcedores no Suncorp Stadium durante a transmissão do Hino Nacional brasileiro. Isso porque a parte final da estrofe do hino foi editada e cortada pela organização da FIFA, mas isso não impediu os brasileiros de continuarem cantando. Veja o momento emocionante:

O primeiro de muitos gols

A meia campista Ary Borges abriu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo com um gol de cabeça feito após o lance dado por Debinha. As duas, mais tarde, continuariam dando um verdadeiro show nos gramados contra a seleção panamenha. Veja o momento do primeiro gol:

Já para o segundo gol, o cruzamento perfeito feito por Tamires Cássia deu protagonismo para o bate e rebate entre Ary e a goleira da seleção do Panamá. Ela balançou a rede com mais um gol aos 38 minutos do primeiro tempo. Confira o segundo placar:

A arte em movimento ficou para o terceiro gol. Após um cruzamento para área feito por Debinha, aos 47 minutos do segundo tempo, Ary recebeu a bola com talento e, com um empurrãozinho, liberou a passagem para Bia Zaneratto marcar o gol após a assistência. Confira:

Ary não parou por aí. Consagrando o seu hat-trick, momento em que algum jogador(a) marca 3 gols na partida, o quarto ponto veio aos 69 minutos após cabeçada de Ary, levando a bola para o fundo do gol. Artilheira de verdade faz assim, veja o momento do quarto e último placar:

Repercussão da vitória do Brasil

Após a goleada, o time todo comemorou o avanço do Brasil para o topo do grupo F, com, ao todo, 4 pontos na fase de grupos. Em entrevista, a artilheira da estreia, Ary, contou como foi a emoção de estar em sua primeira Copa do Mundo e a felicidade de ter marcado os 3 gols na estreia:

A comemoração também esteve presente no outro lado do mundo, diretamente da casa da mãe de Ary, que vibrou ao lado do cachorro da atleta – que roubou a cena em uma transmissão ao vivo durante o programa matinal Mais Você, com Ana Maria Braga. Fotos do doguinho ao lado do repórter repercutiram nas redes sociais:

SE ESSE REPÓRTER VACILAR O DOG DA ARY BORGES VAI TRITURAR ESSE MICROFONE EM BREVE pic.twitter.com/3Ni2LcQute — LEGADÃO™ (@legadaodamassa) July 24, 2023

O Presidente da Confederação Sul Americana de Futebol, Alejandro Dominguez, parabenizou a seleção através de uma publicação em seu Twitter. Confira a postagem na íntegra:

Obrigado, meninas! Por mostrar ao mundo a força do futebol sul-americano! Continuem acreditando sempre, a Copa vai voltar para casa! 💪🏻🇧🇷#Juntas — Alejandro Domínguez (@agdws) July 24, 2023

Recorde de transmissões

Repetindo o feito realizado durante a transmissão da partida entre Estados Unidos e Vietnã na última sexta-feira (21), onde sua audiência chegou a atingir 251 mil pessoas simultâneas, o canal Casé TV novamente quebra recordes de transmissão com base nesses números.

Nesta manhã, a transmissão da partida entre Brasil e Panamá atingiu o número de 1 milhão de pessoas simultâneas na live narrada por Casimiro Miguel, Luis Felipe Freitas e as ex-jogadoras da seleção brasileira Fran e Jú Cabral.

O anúncio do recorde foi feito pelo próprio perfil do canal. Veja o post:

A MAIOR AUDIÊNCIA DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL FEMININO DA HISTÓRIA DO YOUTUBE É NOSSA! UMA MILHA! 🌽 E é só o primeiro jogo do Brasa, hein? VAMBORA POR MUITO MAIS E PELA #PRIMEIRAESTRELA! 🇧🇷 pic.twitter.com/fLVku8LXx9 — CazéTV (@CazeTVOficial) July 24, 2023

Próximas partidas

Com o Brasil no topo do Grupo F, a seleção enfrenta a França pela segunda rodada da fase de grupos no próximo sábado (29), no Suncorp Stadium, às 07 da manhã, pelo horário de Brasília.

Já na quarta-feira, dia 02 de agosto, as nossas meninas de ouro enfrentam a seleção da Jamaica, no Melbourne Rectangular, às 07 da manhã, também pelo horário de Brasília.

Por aqui, mantemos a nossa torcida em busca da nossa primeira estrela da seleção feminina. Vai Brasil!