Movimento Social denuncia caso de meninos de Belford Roxo à ONU

O Movimento Nacional de Direitos Humanos (MNDH) denunciou à Organização das Nações Unidas (ONU), no início deste mês (3), o caso de desaparecimento dos três meninos em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

Além da delação, o relatório destinado ao Comitê contra o Desaparecimento Forçado da ONU também solicita uma investigação do caso.

Fernando Henrique, de 11 anos, Alexandre da Silva, de 10 anos e Lucas Matheus, de 8 anos, estão desaparecidos desde o dia 27 de dezembro de 2020. Vistos pela última vez em uma feira do bairro Areia Branca, em Belford Roxo, os meninos desapareceram depois de saírem para brincar.

No documento, o MNDH evidencia que, após mais de sete meses de investigação por parte Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, o desaparecimento das crianças, que se enquadra como “violação dos direitos humanos”, ainda não foi elucidado.

O relatória ainda exige um posicionamento do Estado brasileiro. De acordo com os dados, o país ratificou em 11 de maio de 2016 sua participação na Convenção Interamericana sobre o Desaparecimento Forçado de Pessoas, comprometendo-se a “tomar as medidas de caráter legislativo, administrativo, judicial ou de qualquer outra natureza que sejam necessárias para cumprir os compromissos assumidos nesta Convenção.”

“Esta denúncia pretende apontar a necessidade de uma investigação firme e objetiva do Estado sobre o caso. A convenção deve investigar e exigir do Brasil uma resposta”, defende Rita Corrêa Brandão, que integra a coordenação do MNDH-RJ.

Atualmente, a Polícia segue a linha investigativa e hipotética do envolvimento de traficantes no desaparecimento dos garotos.