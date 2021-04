Desaparecimento de crianças no RJ ganha força-tarefa nas investigações

Após quatro meses do desaparecimento de Lucas Matheus, de 8 anos, Alexandre da Sila, 10, e Fernando Henrique, 11, no Rio de Janeiro, a polícia civil criou uma força-tarefa para intensificar as investigações do caso. Os meninos sumiram no dia 27 de dezembro de 2020.

A linha de investigação da polícia acredita que traficantes foram responsáveis pelo sumiço das crianças, em Belford Roxo.

No começo de março, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP-RJ) encontrou imagens de câmeras de segurança que mostram os garotos passando pela rua Malopia, no bairro vizinho.

Testemunhas só foram ouvidas uma semana após o desaparecimento e registro da ocorrência feita pelas famílias. Familiares denunciam que as investigações se iniciaram tarde demais. Já a Defensoria Pública defende que a investigação é delicada, mas recomenda que a polícia atue com mais rapidez.