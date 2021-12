96% das pessoas demitidas em 2020 são mulheres

Na última quarta (8), o Ministério do Trabalho divulgou uma análise de dados que mostra que durante a pandemia o desemprego vem afetando mais o público feminino. Foram em torno de 480 mil ocupações perdidas no ano de 2020 – dessas, 462 mil eram ocupadas por mulheres, o que representa 96% de desemprego feminino.

Veja também: Você não é o seu trabalho (e por que você deve fugir dessa armadilha)

Para as mulheres voltarem para o mercado de trabalho, o setor comercial precisa reagir à crise, o que não aconteceu ainda com efeito suficiente para driblar a análise atual. É esperado ainda que a recuperação dos postos de trabalho seja desigual, tornando a situação ainda mais agravante para mulheres com um nível menor de formação.

Para o economista Bruno Imaizumi, os números trouxeram à luz uma realidade já conhecida e vivida pelas mulheres. “A pandemia acabou intensificando e ampliando essa desigualdade de gênero no mercado de trabalho. E, ainda hoje, a gente vive numa sociedade em que boa parte das tarefas domésticas e dos cuidados com as crianças acabam recaindo sobre as mulheres”, disse ao Jornal Nacional.