Mãe de brasileiros mortos no Chile faleceu horas antes da família

Iete Isabel Muniz Nascimento, mãe de duas das vítimas encontradas mortas em um apartamento em Santiago, no Chile, na última quarta-feira (22), faleceu devido a um câncer, em Santa Catarina, poucas horas antes da família. Os parentes que estavam no Brasil chegaram a comunicá-los sobre o ocorrido por telefone, mas perderam o contato com o grupo logo depois.

Ainda segundo familiares, as seis vítimas chegaram a relatar, durante a ligação, que estavam todos passando mal. Os bombeiros chilenos suspeitam de um vazamento de gás como principal causa das mortes.

Iete foi velada e cremada nesta manhã em Palhoça, na Grande Florianópolis. Ela era mãe de Jonathas Nascimento Krueger, 30 anos, e Débora Muniz Nascimento de Souza, 38 anos, que morreram no Chile.

Além dos dois adultos, faleceram, no país, Fabiano de Souza, 41 anos, marido de Débora, Caroline Nascimento de Souza, que completaria 15 anos na sexta-feira (24), Felipe Nascimento de Souza, 13 anos, irmão de Caroline, e Adriane Krueger, esposa de Jonathas. A família estava viajando para comemorar o aniversário da adolescente.

A mãe de Débora, a segunda da esquerda para a direita, faleceu por conta de um câncer horas antes da família.

Luto

O advogado da família catarinense, Mirivaldo Aquino de Campos, afirmou que iria resolver a cremação da mãe antes de providenciar o translado do restante da família.

Ramon Wollinger, prefeito do município de Biguaçu, cidade natal das vítimas, decretou luto oficial de três dias. “É uma tragédia sem igual, a família querida, conhecida. A mãe faleceu ontem. A família foi dar notícia pra filha e aí descobre que a família toda lá também faleceu. É um negócio que ninguém acredita”, disse.

“É o momento de prestar o apoio necessário para a família, toda a questão de logística, e confortar essa família que foi uma tragédia muito grande”, completou o prefeito.

Entenda o caso

Seis brasileiros foram encontrados mortos em um apartamento em Santiago, no Chile, na última quarta-feira (22). A identidade das vítimas foi informada nesta quinta (23) por um parente da família. Cinco eram catarinenses e uma, goiana.

Os bombeiros suspeitam que um vazamento de gás tenha sido a causa da morte da família, que estava viajando para comemorar o aniversário de um dos filhos, Caroline Nascimento de Souza, que completaria 15 anos na sexta-feira (24). O prédio, no centro da capital chilena, foi esvaziado durante as operações.

De acordo com o jornal “El Mercurio”, os policiais encontraram um forte cheiro de gás quando entraram no apartamento, que estava alugado pela família no Airbnb desde domingo (19). Os bombeiros ainda estão fazendo a perícia para comprovar o vazamento.

