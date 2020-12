Kamala Harris é escolhida ‘Personalidade do Ano’ pela revista TIME

Kamala Harris, eleita vice-presidente dos Estados Unidos, foi escolhida “Personalidade do Ano” de 2020 pela revista norte-americana TIME, ao lado do presidente eleito Joe Biden.

Em anúncio feito na madrugada desta sexta-feira (11), a revista explica que o título é dado à pessoa, ou grupo, que “mais afetou as notícias ou as nossas vidas, para melhor ou para pior”. No ano passado, a Personalidade do Ano foi a ativista sueca Greta Thunberg.

Joe Biden and Kamala Harris are TIME's 2020 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/o97QNlSBrl pic.twitter.com/KuoBoebBN4 — TIME (@TIME) December 11, 2020

Essa é a primeira vez que um presidente e um vice-presidente eleitos aparecem juntos na capa da TIME para Personalidade do Ano. O primeiro presidente a ser escolhido “Pessoa do Ano” – título à época – foi Franklin Delano Roosevelt, em 1932. Depois dele, outros presidentes também foram homenageados, como Harry Truman, Lyndon B. Johnson, Dwight D. Eisenhower, John F. Kennedy, Richard Nixon, Jimmy Carter, Ronald Reagan, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama e Donald Trump.

A vitória de Biden e Kamala foi anunciada no dia 7 de novembro, após projeções de institutos e meios de comunicação indicarem a vitória do democrata na Pensilvânia. Trump ainda não reconheceu a derrota, alegando fraude na apuração de alguns estados.

