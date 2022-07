Joe Biden assina decreto para ampliar acesso ao aborto nos EUA

Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, assinou nesta sexta-feira uma ordem executiva para facilitar o acesso de mulheres ao aborto e protegê-las de punições. As medidas incluem apoio para clínicas de atendimento às mulheres, ampliação do acesso a remédios e proteção de dados pessoais de quem busca o procedimento, mas não significam a revogação da decisão da Suprema Corte, que, no dia 24 de junho, derrubou a sentença que garantia o direito à interrupção da gravidez no país. “Uma paciente chega a um pronto-socorro em qualquer estado, ela está sofrendo um aborto com risco de vida, mas o médico vai ficar tão preocupado em ser criminalizado por tratá-la que atrasa o tratamento para chamar um advogado do hospital, que está preocupado que o hospital seja punido se o médico fornecer os cuidados que salvam vidas”, discursou Biden, acrescentando: “É ultrajante. Não me importa qual seja sua posição, é ultrajante e perigoso”.

Como destaca The New York Times, a ordem executiva assinada ao lado da vice-presidente Kamala Harris e do secretário de Saúde e Serviços Humanos Xavier Becerra não restaura o acesso ao aborto nacionalmente. Biden delega ao próprio Becerra a responsabilidade de encontrar os meios para alcançar algum objetivo nesse sentido, mas o próprio secretário já reconheceu que o governo não tem “nenhuma bala mágica” para resolver a questão.