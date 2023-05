Coroação do rei Charles: o significado por trás das joias da cerimônia

A coroação do rei Charles III acontece no próximo dia 6 de maio e promete atrair milhares de olhares para a Abadia de Westminster, em Londres. A celebração acontece exatos 70 anos depois que a rainha Elizabeth II assumiu o trono.

Como será a cerimônia de coroação do rei Charles III?

Conduzida pelo Arcebispo de Canterbury, a solenidade vai interditar as ruas de Londres e Windsor durante todo o fim de semana. Diferentemente da coroação da rainha Elizabeth II, que durou cerca de três horas, esta deve ter até uma hora de duração.

A cerimônia terá início no sábado (6) com Charles e a nomeada rainha consorte se dirigindo do Palácio de Buckingham à Abadia de Westminster, em Londres, em uma marcha conhecida como ‘A Procissão do Rei’. A expectativa é que eles cheguem ao local um pouco antes das 7h (horário de Brasília).

William e Kate Middleton, o príncipe e a princesa de Gales, confirmaram presença, assim como dois dos irmãos do rei, Anne, princesa real, e Edward, duque de Edimburgo. Já o príncipe Harry – após muita especulação – confirmou que estaria presente, mas sem a presença da esposa, Meghan Markle, já que o evento coincide com o aniversário do filho do casal, o príncipe Archie.

As joias da coração

A página oficial da família real já divulgou quais serão as joias reais que serão utilizadas por Charles III e sua esposa durante a solenidade.

As joias, símbolos de poder e fascínio, desempenharam um papel central nos chamados “Serviços de Coroação” por centenas de anos. Assim, conforme a tradição, serão usadas na Abadia de Westminster em 6 de maio.

Essas peças são consideradas algumas das mais valiosas do mundo e carregam consigo a história da família real britânica. Elas podem ser vistas por milhões de visitantes todos os anos – quase todas estão expostas na Torre de Londres enquanto não são utilizadas – e são testemunho da rica tradição e cerimônia que envolvem a coroação dos monarcas britânicos. Conheça cada uma delas:

St Edward’s Crown

A St Edward’s Crown é adornada com pedras preciosas, incluindo safiras, pérolas, ametistas, topázios e rubis. No topo da coroa, há um globo cruzado por uma cruz, simbolizando a autoridade do monarca sobre todo o mundo cristão.

A coroa é nomeada em homenagem a Edward, o Confessor, um rei anglo-saxão do século XI que é venerado como um santo. Acredita-se que ele tenha sido coroado com uma peça semelhante durante sua vida.

Desde então, todas as coroações dos monarcas britânicos foram realizadas com a St Edward’s Crown, exceto a de Eduardo V, que nunca foi coroado.

The Imperial State Crown

A The Imperial State Crown é outra joia importante da Coroa Britânica, usada pelo monarca durante a Cerimônia de Abertura do Parlamento. Ela foi feita em 1937 para a coroação do Rei George VI, e é uma das coroas mais ornamentadas e impressionantes da coleção real.

A coroa é feita de ouro maciço e é decorada com cerca de 3 mil pedras preciosas, incluindo diamantes, safiras, rubis, esmeraldas e pérolas. Ela possui uma cruz de diamantes no topo e é adornada com símbolos como a Rosa Tudor, o cardo escocês e o trevo irlandês, representando a unidade do Reino Unido.

Uma das pedras mais famosas na coroa é o Diamante Negro Cullinan, que está localizado na parte frontal da coroa. Com mais de 530 quilates, é o maior diamante já encontrado e foi cortado em nove pedras menores, que são usadas em várias joias da Coroa Britânica.

Assim como a St Edward’s Crown, a The Imperial State Crown é mantida na Torre de Londres quando não está em uso e é uma das joias mais valiosas e importantes do mundo.

Queen Mary’s Crown

A Queen Mary’s Crown é uma coroa criada em 1911 para a coroação da Rainha Mary, esposa do Rei George V. Ela é uma das mais importantes joias da Coroa Britânica e é feita de ouro e prata, decorada com diamantes, safiras e pérolas.

Em homenagem à Elizabeth II, a coroa irá ganhar alguns acréscimos de itens de sua coleção de joias pessoal e será utilizada para coroar Camilla, rainha consorte.

A coroa tem um design elegante e simétrico, com um arco central que é decorado com um grande diamante Cullinan II, que é o quarto maior diamante lapidado do mundo, com mais de 310 quilates. A coroa também tem um diadema destacável que pode ser usado como uma tiara.

A Queen Mary’s Crown é uma das coroas mais raramente usadas da coleção real. Ela foi utilizada apenas uma vez pela Rainha Mary, durante a cerimônia de coroação em 1911. Desde então, ela só foi vista em exposições especiais e nunca mais foi usada em uma cerimônia oficial.

The Coronation Spoon

A The Coronation Spoon é uma colher feita de ouro e prata que é usada na cerimônia de coroação dos monarcas britânicos. Ela foi criada no século XII e é uma das joias mais antigas e importantes da Coroa Britânica.

A colher tem um cabo longo e é decorada com várias figuras e símbolos, incluindo o brasão de armas do Reino Unido, o leão e o unicórnio, e a cruz de São Jorge.

Ela é usada durante a cerimônia de coroação para ungir o monarca com óleo sagrado, simbolizando a bênção divina.

The Ampulla

A The Ampulla, também conhecida como The Golden Eagle, é um recipiente em forma de águia que é usado durante a cerimônia de coroação dos monarcas britânicos. Ela contém o óleo sagrado que é usado para ungir o monarca durante a cerimônia.

A peça é feita de ouro maciço e é adornada com diamantes e pedras preciosas. Acredita-se que seja um dos mais antigos itens cerimoniais usados na coroação dos monarcas britânicos.

Ela foi feita no século XIV e sobreviveu a vários incêndios e tumultos ao longo dos anos.

The Sovereign’s Orb

A The Sovereign’s Orb é um orbe (esfera) dourado com mais de 30 centímetros de altura, utilizado na cerimônia de coroação dos monarcas britânicos.

Ela é feita de ouro maciço e está adornada com pedras preciosas, incluindo diamantes, rubis, safiras e ametistas.

A esfera é decorada com quatro cruzes de ouro que representam as quatro partes do mundo conhecido na época em que a joia foi criada, no século XVII.

A The Sovereign’s Orb é carregada pelo monarca em uma das mãos durante a cerimônia de coroação e é um símbolo do poder real e da supremacia do Reino Unido.

The Sovereign’s Sceptre with Cross

O cetro The Sovereign’s Sceptre with Cross é feito de ouro maciço e decorado com diamantes e outras pedras preciosas. Tem cerca de 92 centímetros de comprimento e é carregado pela mão direita do monarca.

O topo do cetro é em forma de cruz e é decorado com um grande diamante conhecido como o “Estrela Cullinan”. O diamante foi cortado do Cullinan, que foi encontrado na África do Sul em 1905 e era o maior diamante já encontrado na época.

A peça é um símbolo do poder real e é usada para representar o cetro do monarca, que simboliza o poder temporal.

The Sovereign’s Sceptre with Dove

The Sovereign’s Sceptre with Dove, também conhecido como cetro do Espírito Santo, é outro cetro usado durante a cerimônia de coroação dos monarcas britânicos. Ele é feito de ouro maciço e é decorado com diamantes e outras pedras preciosas.

Seu topo tem formato de uma pomba de ouro com asas abertas, que simboliza o Espírito Santo. A pomba é adornada com diamantes e outras pedras preciosas. A joia tem cerca de 74 centímetros de comprimento e é carregada pela mão esquerda do monarca.

Ela é um símbolo do poder espiritual do monarca e é usada para representar o cetro do monarca, que simboliza o poder temporal.