The Crown: William e Kate aparecem nas primeiras fotos da 6ª temporada

A Netflix divulgou as primeiras imagens dos intérpretes dos príncipes William e Kate Middleton em The Crown, série sobre a família real britânica. Caminhando para a sexta e última temporada, temos agora mais proximidade com os acontecimentos.

Os atores que interpretarão Kate e William farão sua estreia no mundo da atuação com a série, este é o primeiro papel de suas carreiras. O Príncipe de Gales, William, é interpretado por Ed McVey, enquanto Meg Ballamy dá vida à Kate Middleton, Princesa de Gales.

A conhecida e polêmica série acompanha a história da família real britânica, desde a coroação de Rainha Elizabeth. Ao longo dos anos, observamos diversas mudanças no elenco para acompanhar a evolução da trama e da idade dos personagens retratados.

The Crown é uma série muito premiada e a mais cara da Netflix, com um orçamento de US$ 13 milhões – cerca de 65 milhões de reais na cotação atual do dólar. É um valor bem elevado quando para programas de TV, de fato digno de realeza.

Em 2023 teremos o desfecho da série. Além de apresentar o romance de William e Kate, a última temporada deve abordar o aniversário de 50 anos do casamento da Rainha Elizabeth II e do Príncipe Philip, morte da Princesa Margaret, casamento do Príncipe Charles com Camilla Parker Bowles e outros acontecimentos políticos, como Tony Blair como Primeiro Ministro.

A Netflix ainda não divulgou a data de estreia da sexta temporada de The Crown.