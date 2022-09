11 curiosidades sobre a rainha Elizabeth II

A última quinta-feira (8) começou com um clima tenso quando a rainha Elizabeth II foi colocada em observação médica no Castelo de Balmoral, na Escócia. Logo, os familiares foram chamados ao local e a internet passou a ficar em polvorosa acompanhando as notícias. No começo da tarde, a notícia que ninguém esperava, e que entristeceu o mundo: a monarca faleceu aos 96 anos, finalizando o mais longo reinado da história.

A monarca passou por muitas transformações do mundo, boas e ruins, e se tornou um ícone pop. Há quem ame e quem odeie, mas é inegável a importância de Elizabeth II, especialmente por ter sido uma mulher que passou 70 anos de sua vida no comando de uma nação. Para além dos fatos conhecidos, relembramos aqui 11 momentos inusitados e curiosos de sua jornada.

A rainha foi motorista de caminhão durante a Segunda Guerra Mundial

Apaixonada por carros, Elizabeth II se voluntariou para ser motorista de caminhão e mecânica durante a Segunda Guerra Mundial. Ela aprendeu a dirigir para participar do Serviço Territorial Auxiliar das Mulheres no conflito. A monarca foi a primeira mulher membro da família real a servir nas forças armadas. Ela nunca teve uma carteira de motorista já que, diferente de todos nós, a Sua Alteza Real podia dirigir livremente em vias públicas. Ela também não precisava de placa em seus carros e nem passaporte. Andar sem documentos é um privilégio apenas para quem é soberano. Isso porque esses documentos são emitidos em nome de Sua Majestade, portanto, não era necessário que ela os possuísse.

Vestido de noiva comprado com cupons de racionamento

O casamento geralmente é uma data importantíssima para as mulheres, o que ganha ainda mais peso quando você é uma princesa. Quando a rainha começou os preparativos para de seu matrimônio, na década de 1940, o Reino Unido passava por uma crise financeira após a guerra. Na época, o governo britânico passou a usar um sistema de cupons de racionamento para garantir que cada cidadão tivesse acesso a “parcelas justas” de alimentos, bens e materiais – incluindo os necessários para um vestido de noiva.

Em 1947, as mulheres inglesas ofereceram seus cupons de roupa para a futura soberana. Era proibido esse compartilhamento, então todos os vales foram devolvidos, dizem as informações do NY Post. Mas, bom, Elizabeth conseguiu ganhar a quantidade necessária de cupons (o governo doou uma quantia extra, caso fosse preciso) para comprar os tecidos e aviamentos para seu traje. O vestido, assinado por Norman Hartnell, estilista da corte britânica, foi feito de cetim de seda da China.

A tiara quebrada

Em 20 de novembro de 1947, a futura rainha Elizabeth II estava pronta para subir ao altar quando teve um contratempo. A tiara de diamantes de sua avó, a rainha Mary, quebrou quando o cabeleireiro dela tentou prendê-la ao véu. Isso aconteceu duas horas antes do início da cerimônia, o tempo certinho para que uma escolta policial pudesse levar a joia até a joalheria real para ser soldada. A sorte estava com a princesa e ela conseguiu usar o adorno no grande dia.

Fã de gin

Se você gosta de gin, agora pode ficar informada de que é uma bebida da realeza, ok? A rainha Elizabeth II tomava diariamente um coquetel suave de gin, com um licor à base de vinho, ervas e especiarias, limão e gelo pela manhã. Ao longo do dia, entre as refeições, ela também apreciava uma taça de vinho ou champanhe. E para fechar a noite, a soberana tomava martini seco (uma vibe bem James Bond) e mais champanhe. Impossível não se sentir uma soberana toda vez que você tomar um desses drinques depois dessas informações, fornecidas pelo ex-chef real Darren McGrady.

A monarca assistiu a um jogo do Pelé no Maracanã

A rainha Elizabeth II viajou mais do que qualquer outro monarca britânico que reinou antes dela. Durante seu reinado, ela visitou mais de 100 países, incluindo o Brasil. Em 1968, ela veio ao Rio de Janeiro e São Paulo. Na época, a monarca inaugurou o prédio do Museu de Arte de São Paulo (Masp), na Avenida Paulista. Ela também conheceu o Edifício Itália, além de ter ido a um show com Wilson Simonal, Jair Rodrigues e Elza Soares. Na Cidade Maravilhosa, Elizabeth II assistiu a um jogo do Pelé no Maracanã, foi a um samba da Estação Primeira de Mangueira e participou da cerimônia de lançamento das obras da Ponte Rio-Niterói.

A rainha lavava louça

Todos temos preguiça de lavar a louça, mas a Majestade ocasionalmente fazia isso. Em entrevista ao The Telegraph, o especialista real e autor Harry Mount contou que um antigo cortesão real disse a ele: “Uma vez eu estava em um almoço de tiro. No final do almoço, ouvi alguém dizer: ‘Vou lavar a louça ‘. Eu me virei e lá estava a Rainha em suas luvas amarelas de lavar louças.”

Ela gostava de pregar peças (e surpreender súditos)

Um fato pouco conhecido sobre a rainha Elizabeth II, mas certamente adorado por seus súditos, era que ela gostava muito de pregar peças. Em uma entrevista recente, seu segurança particular relembrou um destes episódios: uma vez, passeando nos arredores de Balmoral, os dois encontraram dois turistas norte-americanos fazendo uma trilha. Ela parou para dizer oi e conversar com ambos, que não a reconheceram. Quando perguntaram se ela já havia visto a rainha, ela brincou e respondeu que não, mas que o homem que estava com ela via a monarca constantemente. Ela tirou uma foto dos turistas e, depois, uma com ambos, e saiu rindo e dizendo que “gostaria de ser uma mosca quando eles mostrarem essa foto aos amigos nos Estados Unidos, e espero que algum deles me reconheça.”

Em outro episódio que ganhou as manchetes, a rainha recebeu um convite de casamento de dois de seus súditos e, para a surpresa dos noivos, ela de fato compareceu para parabenizá-los!

A paixão por corgis

Talvez esse seja um fato mais conhecido, mas vale a citação a título de curiosidade. A rainha era apaixonada por corgis, que a acompanhavam por todos os lugares. Ao longo de sua vida, ela teve mais de 30 cachorros desta raça.

Eternizada como uma Barbie

Um dos termômetros de relevância na cultura pop é se tornar um boneco. Rainha Elizabeth II ganhou uma Barbie com seu rosto para celebrar seu aniversário de 96 anos e os 70 de reinado. A roupa da boneca foi inspirada no vestido de noiva de Elizabeth II, tem até o detalhe da tiara.

Elizabeth II tinha um grande senso de humor

A rainha geralmente aparecia com uma expressão séria, mas isso não refletia com a sua personalidade. Amigos e familiares a descreviam como uma pessoa com muito senso de humor, o que podemos imaginar pela peça que ela pregou e revelamos acima. Rowan Williams, ex-arcebispo de Canterbury, chegou a dizer que a rainha pode ser extremamente engraçada.

Bond Girl

Até mesmo a rainha Elizabeth foi uma Bond Girl. Durante a abertura dos Jogos Olímpicos de Londres de 2012, ela fez uma participação especial acompanhada de James Bond, interpretado pelo ator Daniel Craig. E isso foi ideia da monarca, ela se ofereceu para aparecer e ter uma fala no esquete, e não apenas ser citada. Até mesmo os adoráveis corgis aparecem nas imagens.