Filmes e séries sobre a Rainha Elizabeth II e a família real

A Rainha Elizabeth II, que faleceu nesta quinta-feira (8), representa um marco na história, e não é preciso ser britânico para se interessar por ela. Em meio às teorias de conspiração e curiosidades, a família real está no imaginário das pessoas há séculos e isso só aumentou com The Crown, da Netflix. Listamos aqui filmes e séries sobre a monarca e os fatos que antecedem seu nascimento para relembrar a monarca, que teve o reinado mais longo do Reino Unido.

Um fato curioso é que existem relativamente poucos conteúdos midiáticos sobre os membros atuais da realeza. Mas há muito terreno para ser explorado e a nossa lista tem filmes, séries e documentários sobre a monarquia atual britânica.

Confira 6 filmes e séries sobre a Rainha Elizabeth II e a história da família real britânica:

The Crown

Vamos começar com uma das produções queridinhas da Netflix, The Crown. A série acompanha a trajetória de Elizabeth Alexandra Mary, antes mesmo de ser coroada rainha da Inglaterra. Ao longo de quatro temporadas, seguimos os principais acontecimentos de sua vida, a difícil relação com a irmã, a princesa Margaret, o casamento conturbado com Philip, Duque de Edimburgo e também as polêmicas com a princesa Diana – que fazem parte do quinto ano da série, que estreia em novembro no streaming.

A Rainha

O filme A Rainha, de Stephen Frears, é focado em como a morte da princesa Diana afetou a família real e a população da Inglaterra. Na trama, a rainha e o então primeiro-ministro, Tony Blair, precisam chegar a um acordo sobre como devem responder publicamente à tragédia, considerando o impacto da notícia, já que Lady Di era adorada por todos. Quem dá vida à Elizabeth no longa é Helen Mirren, vencedora do Oscar de melhor atriz por sua atuação. O filme está disponível no Prime Video e no Globoplay.

Elizabeth At 90: A Family Tribute

Para comemorar o aniversário de 90 anos da Rainha Elizabeth II, a BBC trouxe esse documentário intimista. Com a narração do filho dela, o príncipe Charles, o documentário mostra a convivência entre os membros da família real. Elizabeth At 90: A Family Tribute contempla o catálogo do Prime Video.

The Royal House of Windsor

Série documental da Netflix sobre os últimos 100 anos da família real britânica. Lançada em 2017 e com apenas 6 episódios, a produção traz um panorama sobre os principais acontecimentos, envolvendo brigas pelo poder, problemas familiares e também política. É um ótimo complemento para quem já assistiu The Crown.

Lady Di: Suas Últimas Palavras

Nossa lista não tem Spencer, pois o filme que Kristen Stewart interpreta a Lady Di é uma fábula inspirada nos acontecimentos reais, e não uma cinebiografia. Então, temos aqui um documentário sobre a princesa. Disponível no Disney+, Lady Di: Suas Últimas Palavras, tem como base uma série de entrevistas que Diana deu em 1991 para um livro sobre sua vida. É um material bem completo e ótimo para entender como ela se sentia sendo parte da família real.

Uma Noite Real

Logo após a vitória dos Aliados na Segunda Guerra Mundial, em 8 de maio de 1945, a futura rainha Elizabeth II e sua irmã, princesa Margaret, podem sair do palácio para comemorar o acontecimento. Uma Noite Real tem certas liberdades poéticas, mas cumpre a função de retratar um pouco da juventude de Elizabeth II. O filme tem certa leveza, diferente de outras produções sobre a família real. Estrelado por Sarah Gadon e Bel Powley, o longa está no catálogo do Prime Video.

O Discurso do Rei

Voltando no tempo, temos a história do Príncipe Albert da Inglaterra, que chega ao trono como Rei George VI, pai de Elizabeth II. Com Colin Firth no papel principal, o filme mostra como o monarca, que era gago, superou seus problemas para discursar com a ajuda de um fonoaudiólogo. Firth ficou com o Oscar de melhor ator por seu trabalho, ao todo, ‘O Discurso do Rei’ tem 4 prêmios da Academia, incluindo melhor diretor para Tom Hooper. O filme está disponível na HBO Max.

