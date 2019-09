Bolsonaro diz “I Love You” para Trump

Jair Bolsonaro encontrou brevemente o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após seu discurso na Assembleia Geral da ONU, na última terça-feira (24), em Nova York. A rápida conversa aconteceu antes do pronunciamento do líder norte-americano e teve até declaração do Presidente da República, que teria dito “I love you” (Eu te amo, em inglês) para Trump.

As informações são do blog de Lauro Jardim, do jornal O Globo. Segundo o jornalista, parlamentares que estavam na chamada “sala GA-200”, onde os líderes se encontraram, afirmaram que Bolsonaro fez a declaração assim que Trump entrou no local, recebendo, em troca, um “Nice to see you again” (“Bom te ver de novo”, em inglês).

No entanto, de acordo com o portal iG, assessores do presidente brasileiro afirmam que, após o discurso de Trump, ambos se encontraram novamente e o norte-americano elogiou o discurso feito por Bolsonaro, que agradeceu as palavras nas suas redes sociais. “Obrigado pela consideração”, escreveu ele.

Em seu discurso, Bolsonaro falou sobre a preservação do meio ambiente, fez críticas aos líderes estrangeiros, como Emmanuel Macron, presidente da França, e os acusou de ataque à soberania brasileira. Além disso, afirmou que seu governo “tem um compromisso solene com a preservação do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável em benefício do Brasil e do mundo”, mas enfatizou que é uma falácia dizer que a Amazônia é patrimônio da humanidade.

