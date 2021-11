SPFW: Veja os destaques do segundo dia da semana de moda

O segundo dia de São Paulo Fashion Week mostrou que a edição 52 tem tudo para ficar para a história da semana de moda. Não só pela volta dos desfiles presenciais após um longo tempo sendo apresentado através de fashion film por conta da pandemia, mas também por representar a moda de uma forma ainda mais moderna e abrangente. Tivemos celebridades como Alinne Moraes, que mudou totalmente de visual para o desfile da Torinno, a estreia da marca de acessórios Minisis, Ronaldo Fraga que apostou na música “Baile de Favela” em sua apresentação digital sobre a indústria têxtil. E claro, a primeira vez que acontece um desfile de skins em uma semana de moda do mundo.

Um dos destaques desta quarta, dia 17, foi o desfile presencial da marca Lilly Sarti. Em comemoração aos seus 15 anos, a coleção trouxe estampas, tons terrosos, texturas, mini saias, cintura marcada e muita plataforma nos pés. Uma moda cheia de tendências e convidadas “não modelos” que fazem sucesso no universo fashion como a apresentadora Mônica Martelli, a criadora de conteúdo Barbara Migliori e a influenciadora Thai de Melo Bufrem.

Outro fator que brilhou no segundo dia foi a junção da tecnologia com a moda. O mundo virtual chegou nas passarelas de uma forma leve e colorida. O stylist Daniel Ueda junto com o estilista Alexandre Herchcovitch transformou os trajes de personagens dos games, os famosos skins, em looks reais. Detalhes que vão do calçados ao acessórios e marca um alinhamento entre esses dois mundos. A Top Isabeli Fontana abriu o desfile com um look rosa e claro, uma peruca curtinha para não sair da temática.