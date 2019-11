O que pensa Mariana Goldfarb sobre Cauã atuar com sua ex

A modelo Mariana Goldfarb opinou sobre o fato de seu marido, o ator Cauã Reymond, contracenar com uma de suas ex-namoradas no próximo trabalho do artista.

Em 2020, Cauã atuará em Em Seu Lugar, novela das 21h da Rede Globo e irá contracenar com Alinne Moraes. Os dois atores viveram um romance de três anos e a relação chegou ao fim em 2005.

Sobre a expectativa de ver o atual marido trabalhando com sua ex, Mariana deu um exemplo de que isso não é lá um empecilho para a relação de ambos.

“Ai, gente, e daí? Ótimo! São ótimos atores os dois, admiro o trabalho dos dois, estou achando tudo certo”, disse em entrevista ao TV Fama.

Leia mais: Letícia Colin mostra foto e vídeo de seu primeiro filho