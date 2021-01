Personal stylist indica como combinar as cores que são tendência em 2021

Recentemente, a Pantone, empresa de consultoria de cores, que é referencia mundial, anunciou as duas cores (isto mesmo, este ano temos duas cores!) que são apostas para 2021: o amarelo brilhante, nomeado de “Illuminating” e o cinza sólido, batizado de “Ultimate Gray”. Segundo a marca, a “união de cores traz a mensagem da força e da esperança, ambas eternas e inspiradoras”. Isso, com certeza, é tudo o que precisamos para este ano!

Substituindo o clássico tom de azul, as apostas deste ano são tons que se encaixam em todas as estações por serem mais suaves e já provaram isso nas passarelas, sendo destaque em coleções primavera-verão e outono-inverno.

De acordo com Suelen Arrigo, personal stylist e influenciadora, as cores podem ser usadas em looks monocromáticos e também em um mix, pois, apesar de opostas, se completam!

O amarelo, diz, é uma cor feliz e radiante e com ele é possível montar um look monocromático sofisticado e moderno. Não tenha medo de ser feliz! O visual pode ser composto por uma peça única como um vestido, por exemplo:

Diferente do amarelo, o cinza remete mais à sofisticação e formalidade, o que explica porque gostamos de aderir à cor no inverno, quando o clima pede cores mais frias. Mas se combinado com acessórios coloridos e alegres ou uma maquiagem com batom vermelho, por exemplo, o look ganha mais vida.

E, por fim, o tão esperado e amado mix. Combinar cores é compor sensações que são dignas de vários ambientes, inclusive no meio urbano. Suelen recomenda: “Use e abuse do match dessas duas cores para um look moderno e autêntico”.

Confira mais algumas dicas da especialista:

A combinação não precisa necessariamente estar em suas roupas. As cores podem complementar seu look em seu calçado ou nos acessórios.

Para o dia-a-dia, é aconselhável usar uma camiseta cinza básica e echarpes ou colares coloridos. A peça combina com saias e com calças, roupas que encontramos facilmente em nosso closet.

Para um dia de trabalho, é possível montar um visual com blazer amarelo e calça ou saia cinza.

Para festas, enriqueça seu look com brincos, pulseiras e uma clutch sofisticada.

Se estiver receosa de montar o mix de amarelo e cinza e deixá-lo “pesado”, a dica é optar por tons mais frios das cores ou escolha tons que te deixem mais confortáveis.

Não tenha medo de combinar as cores do momento com outras tonalidades! O cinza se completa com o branco, preto, azul, rosa e tons terrosos. Já o amarelo, que ainda traz uma certa insegurança em suas combinações, cai bem com o laranja, azul, com o básico preto e com tons terrosos, como o açafrão. Veja:

Por fim, separamos duas paletas de cinza e amarelo para você encontrar os tons com que mais se identifica e já aderir as cores no seu visual:

