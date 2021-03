Gucci lança tênis virtual por 17 dólares

A Gucci é conhecida por seus produtos exuberantes e, consequentemente, caros. Os tênis da grife custam em média 500 dólares, aproximadamente 2.770 reais. Mas, com intuito de inovar, a marca trouxe para o público a opção do tênis virtual 25 por um preço surpreendente. Ele é composto pelas cores verde lodo, rosa chiclete e azul celeste e custa 17,99 dólares.

A novidade está disponível para compra nos aplicativos da Gucci ou Wanna Ar. Os usuários podem experimentar o tênis no ambiente virtual e após a compra usar em chats de realidade virtual, jogos multiplayer online e Roblox, plataforma de games.

A marca, que gosta de inovar e entrar em novos meios, lançou no começo deste ano avatares Pokémon Go com roupas Gucci X North Face. Já a concorrente Louis Vuitton colaborou com a League of Legends para criar estojos de troféus virtuais, em 2019.

Sergey Arkhangelski, CEO de Wanna, empresa responsável pela execução do projeto, afirmou à Business of Fashion que, em cinco ou talvez 10 anos, uma fatia relativamente grande da receita das marcas de moda virá de produtos digitais.