“Está dando tudo certo”, diz Mônica Martelli sobre Paulo Gustavo

Mônica Martelli, atriz e apresentadora, compartilhou com o público nesta segunda-feira (26) boas notícias sobre o quadro de saúde do amigo Paulo Gustavo, que está internado na UTI para tratar complicações da Covid-19.

“Meu irmão @paulogustavo31, você está sendo cuidado e nós torcendo e em orações. Está dando tudo certo. Te amo”, escreveu Mônica no seu perfil no Instagram com uma foto dos dois sorrindo.

A legenda ainda veio acompanhada do boletim médico do humorista. Segundo os médicos, “há cerca de sete dias não surgem complicações relevantes”, mas o quadro ainda é grave, necessitando da ventilação mecânica e ECMO.

Além disso, o ator foi diagnosticado com uma pneumonia bacteriana no último domingo (25), que está sendo “efetivamente tratada”.

Durante uma visita da amiga e irmã de Mônica, Susana Garcia, Paulo chegou a apertar a mão da diretora e acenar levemente com a cabeça. A reação do ator foi explicada neste boletim. “O paciente mostra sinais discretos de interação com o meio, apesar do uso de sedativos.”

Já Thales Bretas, marido de Paulo, deixou mais uma mensagem emocionante sobre a recuperação de Paulo. “Estamos de braços dados, juntos nessa caminhada em direção à luz! O caminho tortuoso não vai importar quando estivermos vivendo novas alegrias e agradecendo a vitória!”, aspirou.

