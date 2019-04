SPFW: 3 tendências de beleza para começar a usar já

1. Maxigatinho

Victor Hugo Mattos – Primavera Verão 2020/ Foto: Sergio Caddah/ FOTOSITE

Os traços feitos com delineador aparecem em diversas versões. Umas mais ousadas que as outras, mas com algo em comum: ousadia. Tanto no desfile de Lilly Sarti quanto no de Victor Hugo Mattos, assinada pela Guerlain, o delineado aparece no modo maxi – largo e extravagante.

2. Cabelo com textura

O desfile de Amir Slama foi marcado pelas ondas e cachos bem estruturados, com volume e bastante textura. A tendência surge ao mesmo tempo em que o mercado está cheio de lançamentos para recriar o efeito em casa. Aposte nos xampus à seco, pomadas flexíveis (que não deixam os fios com aspecto endurecido) e nos sprays ou pós de volume.

3. Faixa de cabelo – Depois da febre dos lenços, as tiaras de veludo e faixas estampadas estão em alta. Foi o que provou a estilista Patricia Bonaldi, no desfile da PatBo. Seja para arrematar um penteado glamouroso, seja para usar com os fios soltos, no dia a dia, o charme é garantido. Pode apostar!

–