5 tendências de bolsas para te ajudar a elevar seus looks

Atualizado em 18 out 2022, 12h52 - Publicado em 19 out 2022, 08h34

Por Raíssa Basílio Atualizado em 18 out 2022, 12h52 - Publicado em 19 out 2022, 08h34

Muito se fala sobre as roupas que nos deixam mais estilosa. No entanto, os acessórios são tão importantes quanto (ou até mais). Sapatos, joias, tiaras e outros itens têm o poder de salvar um look. Com isso em mente, fomos atrás de tendências de bolsas que são puro estilo e entraram no radar nesta estação.

Você pode muito bem investir em modelos mais atemporais, ou se apegar às cores que costumam ser curingas. Nossa seleção tem bolsas clássicas e também as mais modernas, que fazem a cabeça das fashionistas.

Confira 5 estilos de bolsas que são tendência:

Mini bolsas

Menos continua sendo mais, especialmente neste quesito. As bolsas grandes são salvadoras no cotidiano, só que elas não são lá muito práticas e costumam ser pesadas. As mini bolsas, ou mini bags, trazem de volta o conceito de carregar apenas o essencial.

Jackie Bag

Nos anos 1960, a Gucci deu uma movimentada no mercado com a bolsa no formato de meia-lua, a queridinha Jackie Kennedy. Outras marcas se inspiraram e surgiram outras variantes da Jackie Bag, que pode ser pequena ou no tamanho médio, ideal para o dia a dia. A bolsa é prática e se tornou um clássico.

Bolsas com tramas

Continua após a publicidade

As bolsas com tramas que costumam ser aliadas nas idas ao mercado ganharam um merecido status fashion graças à Prada. A grife se rendeu aos pontos grossos do crochê (que, aliás, é uma das grandes tendências para a primavera e verão) e deu uma nova cara para a peça. Esse modelo também nos remete a uma versão atualizada da ecobag, espaçosa e prática.

Relacionadas Moda 9 maneiras de usar o crochê em looks modernos

Alça de corrente

As bolsas com alça de corrente são uma mistura do estilo rocker com o clássico, proposta da Bottega Veneta. Versáteis e modernas, elas carregam o tipo de elegância que dá um up nas produções, garantindo estilo em ocasiões casuais e no trabalho.

Bolsa texturizada

Os modelos puffer, “enrugados” e em matelassê são outra tendência, e em cores fortes são a aposta ideal para o verão. Um pouco mais modernas que as citadas anteriormente, as bolsas texturizadas trazem um ar mais ousado ao look e conseguem navegar em diferentes estilos. Fica a ressalva para não exagerar na textura da sua roupa para não pesar o visual.