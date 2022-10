9 maneiras de usar o crochê em looks modernos

Atualizado em 18 out 2022, 10h44 - Publicado em 18 out 2022, 09h26

Por Raíssa Basílio Atualizado em 18 out 2022, 10h44 - Publicado em 18 out 2022, 09h26

O crochê é uma das grandes apostas para a temporada, e já começa a aparecer em diferentes peças e com linguagens diversas para se adequar aos mais variados estilos. Para quem estava de olho nas semanas de moda, ficou fácil notar a força da técnica, já que ela foi destaque na 53ª edição da São Paulo Fashion Week, e de grifes internacionais como Balmain, Prada e Stella McCartney.

Para te inspirar a mergulhar de cabeça no crochê, trouxemos diferentes looks que mostram que ele pode sim ser bastante versátil e te acompanhar nas mais diversas ocasiões!

Look escritório com crochê

Crochê costuma estar associado a produções mais descontraídas, mas há peças que funcionam em looks para escritório ou eventos mais sérios. O colete é uma boa opção, já que deixa qualquer camisa branca (que sozinha já é incrível) ainda mais estilosa.

Outra opção é uma blusinha de crochê, como na foto abaixo. A gola alta e a cor sóbria deste top conseguem ornar muito bem com a calça de alfaiataria, completando o visual.

Crochê com alfaiataria

Uma blusa de crochê é mais versátil do que imaginamos, combinando com diversas peças. Para um look moderno, uma peça de alfaiataria, como citamos acima, pode ser excelente para trazer refinamento e equilíbrio.

Básico e moderníssimo

Afinal, dá para ser básica e moderna? Esse visual comprova que a resposta é sim. O vestido em crochê tem todo o frescor do verão e os acessórios deixaram tudo mais interessante. Dá para usar com tênis, uma botinha baixa ou sandálias, sem perder o estilo. O ponto mais fechado ajudou a deixar o vestido mais polido e discreto.

Crochê com blazer

Blazer é praticamente uma entidade no mundo fashion. O top em crochê vem mais ousado nesta produção, mas o casaco resgata toda a elegância do look. Vale citar que as cores neutras também ajudam nessa missão.

Saia midi de crochê

A saia midi é outra peça que merece ser destacada, já que funciona em muitas modelagens e tecidos diferentes. Aqui temos a peça feita de crochê, que lhe conferiu um status ainda mais moderno. Para completar o look, a saia foi estilizada com um creeper e uma blusa de moletom.

Crochê no visual rocker

Eis que o crochê também fica ótimo em um visual rocker, quem diria, né? A peça tem um ar romântico, porém cria um balanço perfeito com um lenço no pescoço, calça jeans e um coturno.

Crochê em detalhes sofisticados

Caso você não caia de amores por itens feitos totalmente em crochê, há roupas que trazem a técnica apenas nos detalhes. O vestido da foto tem um acabamento em cetim, mas o decote é um lindíssimo top feito em crochê.

Acessórios também fazem o look

Trouxemos exemplos de coletes, blusas, vestidos, saias, mas não nos esquecemos da importância dos acessórios. Bolsas e chapéus também são ótimas formas de trazer o crochê para o look, principalmente se você não está habituada.