5 cristais poderosos para levar na bolsa e transformar a sua vida

16 out 2022, 15h07

Por Kalel Adolfo 16 out 2022, 15h07

Além de serem belíssimos, os cristais são itens essenciais para aqueles que acreditam nos benefícios espirituais que residem na natureza. E de acordo com Juliana Viveiros, espiritualista da plataforma iQuilíbrio, a maioria das pedras possui o poder de emanar vibrações positivas que nos protegem e inspiram mudanças positivas em nossas vidas. Portanto, mantê-las por perto é uma garantia de que sempre teremos energias construtivas nos cercando.

“Essa proximidade constante com os cristais ajuda a liberar quaisquer energias negativas, já que eles funcionam como amplificadores vibracionais”, esclarece. Pensando nisso, a especialista indicou cinco cristais poderosos (e com diferentes finalidades) para carregar na bolsa ou mochila.

Vale lembrar que é importante escolher uma pedra que esteja em sintonia com as suas necessidades atuais. “O intuito é que o objeto estimule os aspectos que precisamos melhorar, facilitando a solução de problemas”, indica.

A seguir, você confere as melhores opções:

Quartzo rosa (Amor e tranquilidade)

Além da beleza inegável do quartzo rosa, este cristal é famoso por estar associado tanto ao amor quanto ao chakra cardíaco. Para quem não sabe, o chakra do coração está intimamente ligado aos nossos sentimentos e à maneira como vivenciamos o amor no dia a dia. Portanto, carregar a pedra perto de si é uma ótima opção para quem deseja atrair um belo romance.

E segundo Juliana Viveiros, o quartzo rosa ainda é capaz de estimular a circulação sanguínea, oxigenando bem todos os órgãos do corpo: “Boa oxigenação é fundamental para fazer cair a sensação de ansiedade. Isso também acalma os sentidos e apazigua a mente”, explica.

Pirita (Abundância e proteção)

Quem está precisando de uma graninha extra pode aproveitar o poder da pirita. Conhecida como “Ouro do Tolo”, este cristal de cor dourada tem o objetivo de atrair abundância, confiança e oferecer proteção. A pedra também é uma ótima aliada naqueles dias que precisamos dar uma descarregada no acúmulo de energias negativas para conseguir manifestar mudanças positivas em nossas vidas.

Citrino (Autoestima)

Agora, se a sua ideia é dar aquele “up” na autoestima, nada melhor do que o citrino. Por conter energia solar — e se autorenovar —, a pedra inspira as pessoas a terem mais confiança e segurança em suas habilidades. “Ele irá te guiar perfeitamente em busca daquilo que você deseja alcançar com muita positividade e vitalidade”, afirma Viveiros.

Olho-de-Tigre (Afasta a inveja)

O Olho de Tigre faz tudo: inspira coragem, incentiva a resolução de conflitos, intensifica a capacidade psíquica e até aumenta a autoestima. Mas o maior poder desta pedra é afastar toda a inveja e mal olhado que nos cercam. Se estiver desconfiada que a energia alheia está bloqueando a fluidez de sua vida, carregar este cristal pode ser uma ótima alternativa.

Amazonita (Estresse e insônia)

De todas os cristais da lista, a amazonita é a que possui a maior variedade de benefícios. Além de remover as vibrações negativas que cercam a nossa aura, a pedra também acalma os pensamentos e reduz as chances de termos ações destrutivas. “Se você está sofrendo com estresse, insônia e desequilíbrio das emoções, a amazonita é a pedra mais indicada”, revela a espiritualista.