Bolsas coloridas: uma seleção para dar um ‘up’ no look

Esqueça o lado puramente funcional! As bolsas coloridas são ótimas pedidas para dar aquele ‘up’ no look, e deixar o seu estilo mais interessante e moderno. Para te ajudar e encontrar uma para chamar de sua, reunimos 10 opções lindas com tamanhos e formatos diversos.

1) Bolsa de ombro canoa, Le Postiche: R$169,99

2) Bolsa (mão e tiracolo) Zoe Mix Rafitthy, Le Postiche: R$199,99

3) Bolsa tiracolo Classe, Le Postiche: R$169,99

4) Bolsa tiracolo Classe Laranja, Le Postiche: R$169,99

5) Bolsa (mão e tiracolo) Floater Top, Le Postiche: R$159,99

6) Bolsa Santa Lolla, na Dafiti: R$299

7) Bolsa Colcci logo verde, na Dafiti: R$104,99

8) Bolsa Metalassê Luiza Barcelos, na Dafiti: R$599,00

9) Bolsa Jorge Bischoff, na Dafiti: R$679,99

10) Bolsa Guess, na Dafiti: R$699,90

* Os links gerados podem render algum tipo de remuneração para a Editora Abril. Os preços foram consultados na quarta-feira (24) e podem estar sujeitos a alterações.