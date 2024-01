Tendência de Carnaval: top com pedraria se destaca na onda ‘mermaidcore’

No Carnaval 2024, o top com pedraria é a maior tendência! Celebridades, fashionistas e foliões têm garantido a peça depois que a moda feita à mão e a tendência do mermaidcore – caracterizada pela estética das sereias – ganharam força. Na melhor época para se jogar no extravagante, entenda mais sobre o modelo e confira inspirações.

Correntes, cristais e pedrarias são transformados em sutiãs através de técnicas artesanais.

Não por acaso, as peças são consideradas joias de corpo quando prontas: elas não levam tecidos, sua composição é feita principalmente por materiais que dariam vida a acessórios.

A propósito, as miçangas aparecem nas produções, tudo porque o visual divertido e colorido tem tudo a ver com o Carnaval.

E, para quem entra na onda do DIY (do it yourself, ou faça você mesma), boas notícias: isso facilita a criação de peças e deixa mais acessível.

A relação da moda artesanal com o top de pedraria

Parte dessa tendência é explicada pela apreciação cada vez maior da moda feita à mão. Ela nunca saiu dos radares, é fato, e sempre foi o pilar das grandes marcas de luxo.

No entanto, a produção de modelos escolhidos a dedo pelo cliente tem se tornado maior por mais pessoas produzirem peças e a internet ter facilitado o canal de comunicação.

Outro ponto importante é que as pessoas conseguem aprender a fazer as peças com os vídeos disponíveis na internet.

“A moda artesanal está vivendo um momento de destaque e valorização no cenário fashion”, esclarece a fashionista Dapariz, que está a frente da marca DAAPZ. Na visão dela, o fenômeno é muito positivo por promover o estilo próprio.

“As peças feitas à mão trazem um toque único, uma expressão de criatividade e dedicação que não encontramos em itens produzidos em massa”, pontua.

“No contexto atual, onde a busca por singularidade e autenticidade é cada vez mais evidente, as criações artesanais ganham espaço e são apreciadas por aqueles que desejam algo exclusivo e especial.”

Quando o assunto são aplicações, então, as técnicas elevam os itens. “A pedraria, em particular, adiciona um brilho extra, proporcionando um toque luxuoso e personalizado que é perfeito para ocasiões especiais como o Carnaval”, continua a fashionista.

Mermaidcore é a tendência do momento

Não podemos esquecer do mermaidcore, um grande responsável pelo aumento do desejo de tops nesse estilo.

A tendência é inspirada nas sereias, com roupas, maquiagem e cabelo que com a magia do fundo do mar. Apenas no TikTok, a hashtag que leva o nome da estética soma mais de 685 milhões de menções.

“Ao imaginar uma sereia, certamente surge na sua mente um top com aplicações ou feito de pedras e elementos naturais”, pontua a consultora de moda Maria Paula.

É esse imaginário o responsável por levar artistas a produzirem roupas com essa estética, quando o mermaidcore está no foco.

Yves Saint Laurent, Alexander McQueen e Chanel ao longo dos anos apostaram no estilo e, consequentemente, influenciaram outras passarelas e o próprio streetstyle.

O desfile Cruise 24 da Louis Vuitton, para além, apontou para a atualidade dela. Agora, festas, como o Carnaval, que permitem exercitar a criatividade, possibilitam o uso de modelos nessa estética, conforme Maria.

Por que apostar no top de pedraria?

Se ainda não está apaixonada pelo top de pedraria, eis aqui um motivo para ficar: “Um top de pedraria feito exclusivamente para você é mais do que uma peça de roupa, é uma expressão autêntica de sua personalidade. O tipo de pedraria, a disposição e o design permitem que você crie uma peça única que ressoa em quem você é”, afirma Dapariz.

De acordo com ela, “no Carnaval, uma festa tão vibrante e cheia de energia, vestir um top feito sob medida é uma maneira perfeita de se destacar e brilhar com seu próprio estilo autêntico”.

Inspirações de tops de pedraria para o Carnaval