As tendências de moda no TikTok para 2023

Do brazilcore ao barbiecore, passamos 2022 pulando de tendência em tendência a cada semana, tendo de acompanhar freneticamente o que as redes sociais nos mostravam que estava em alta. Do estilo brilhante e excêntrico das personagens de The Withe Lotus ao glamour dark de Wandinha, a cultura pop, é claro, ditou parte dessa moda. E, pelo que apontam os algoritmos do TikTok, é nessa direção sombria e mais caótica que a estética deve seguir neste 2023.

Como diz Agustina Panzoni, pesquisadora de tendências fashion, que acumula quase 260 mil seguidores na rede: “A moda twee, por exemplo, que mistura referências super femininas com uma pegada indie e mais descolada, ganha uma paleta mais escura e um styling menos arrumadinho.”

Entre o novo e o não tão antigo assim, confira quais estilos de moda realmente usáveis têm tudo para ser sucesso em 2023:

Mermaidcore: uma das grandes tendências do TikTok

Sim, a estética inspirada nas maravilhas do oceano continua seu hype este ano. As sombras que fazem referência ao que seriam os olhos de sereia, os acessórios em formatos de conchas, peixes e moluscos e as mermaid nails são alguns dos aspectos que compõem essa estética. A novidade em 2023 é que essa tendência deve assumir uma pegada agênero, ou seja, que todo mundo pode usar. Agustina cita como exemplo o clipe de “Music for a Sushi Restaurant”, no qual Harry Styles aparece como uma espécie de sereio com muitos tentáculos.

Princesa gótica

Wandinha tampouco sai de moda, já que peças pretas, principalmente em renda estão por todo canto nos feeds do TikTok. De vestidinhos (os famosos little black dresses), a camisas rendadas, tem de tudo para agradar quem gosta de fazer a linha princesa gótica. Agustina até se atreve a especular que a próxima saia viral da Miu Miu (depois daquela inesquecível micro saia) pode ser uma de renda negra.

Anos 90

Esqueça Sex and The City ou mesmo o spin-off And Just Like That. Quer inspirações de moda? Procure em Friends ou algo daquela época, já que os tiktokers parecem estar presos na estética dos anos 1990. Devemos ver mais celebridades e fashionistas adotando não só as roupas, mas cortes de cabelo e tendências de beleza daquele período.

Meio grunge

Uma variação dessa estética noventista, a tendência indie sleaze, ou meio “desleixada” vem com tudo este ano. Aposte em looks meio grunge, combinando camisetas rasgadas, com logos de bandas ou até de times de futebol com saias, jeans e acessórios que chamem a atenção.

Básico com estilo

Não faltam recomendações de tiktokers sobre como usar de maneira estilosa as peças do dia a dia, como regatas e jeans. A dica é montar um bom armário cápsula, com itens básicos, de boa qualidade e duráveis, para se jogar na brincadeira de montar diversas combinações.

Caos criativo

E que tal misturar tudo ao mesmo tempo agora? A regra da moda em 2023, pelo menos segundo o TikTok é não ter regra. Vale misturar diferentes estéticas e referências, ousar ser diferente e até arriscar no que é considerado feio para encontrar seu estilo pessoal. Se não quiser ousar muito, comece misturando cores e texturas de formas inesperadas. Tem coragem?