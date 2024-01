Brilho ecológico: 4 opções de glitter biodegradáveis para usar no Carnaval

A primeira coisa que pensamos quando escutamos a palavra Carnaval definitivamente é glitter– o acessório brilhante que mais amamos quando o assunto é cair na folia. Mas por outro lado, você sabia que ele também pode ser prejudicial ao meio ambiente? Por isso, diversas marcas já investem em glitters biodegráveis, alternativas sustentáveis aos tradicionais.

Tradicionalmente feito com materiais que demoram para se decompor, como por exemplo o plástico e o alumínio, o glitter pode ser, ao fim da festa, um verdadeiro vilão para o meio ambiente.

Além de separarmos marcas que você precisa conhecer, pegamos dicas da gestora ambiental, Thalita Dipaiva, que explica melhor toda a situação. Vamos lá?

O que é o glitter comum?

Segundo Thalita, a diferença entre o glitter comum – popularmente conhecido por glitter escolar – se torna uma alternativa inviável para a folia, pois sua composição pode causar sérios danos não só para a saúde, mas também para a natureza.

“Os glitters convencionais, que encontramos em papelarias e armarinhos, são, em sua maioria, feitos de pequenas partículas de plásticos, como o polietileno, por exemplo. Esse material, quando descartado no meio ambiente, pode persistir por um longo período sem se decompor, contribuindo para uma poluição plástica extremamente tóxica e prejudicial para a fauna e flora terrestre e aquática”, explica a gestora ambiental.

Vale lembrar que estes microplásticos podem alcançar a água, contaminando o ambiente e peixes, que mais para a frente podem ser consumidos por outros animais, incluindo nós mesmos.

“Os glitters biodegradáveis já disponíveis no mercado da beleza se consolidam pois possuem compostos de origens renováveis, como, por exemplo, os ingredientes vegetais, além de possuírem métodos de produção mais sustentáveis e eficientes em termos de energia e minimização do uso de produtos químicos prejudiciais à saúde tópica humana”, esclarece.

Agora que você já sabe a importância da substituição do glitter comum para as opções biodegráveis são essenciais para a sua saúde – e a do meio ambiente também – veja a seguir as 5 opções de bio glitters que testamos para você curtir o seu Carnaval sem peso na consciência!

5 opções de glitters biodegradáveis

Pigmento Sombra em Pó Simple Organic

Conhecida por ser uma das marcas de skin care favorita das brasileiras, agora, a Simple Organic busca alcançar um novo público: as adeptas aos brilhos e também à sustentabilidade, uma marca registrada da organização.

Com o lançamento do novo Pigmento Sombra em Pó de Simple, podemos não só cuidar da nossa pele com os produtos de ativos sustentáveis, mas também brilhar bastante com as cores vibrantes e cintilantes da nova coleção de pigmentos.

Todos são extremamente macios e confortáveis de usar, além de garantirem um equilíbrio perfeito entre duração e cartela de cores: ao todo são 5 opções diversas de glitters, que transitam entre texturas mais finas e partículas de brilhos flocados. Um verdadeiro show de cintilância e sustentabilidade!

Preço: R$69,00

Nota: 5/5

Contém Glitter

Esta opção definitivamente vai conquistar o seu coração. Buscando popularizar o mercado de glitters sustentáveis no Brasil, a marca independente Contém Glitter vai te conquistar não só pelos preços acessíveis, mas também por sua grandiosa cartela de cores e texturas mega diferenciadas.

Um ponto positivo para esta opção, seria a possibilidade de carregar o seu potinho para onde você quiser, já que os glitters da Contém são armazenados em um fofo recipiente de vidro que possui um pequeno cordão para ser colocado no pescoço ou pulso. Um verdadeiro pó de pirimplimpim!

Preço: A partir de R,00

Nota: 5/5

Purpurine

Diretamente da cidade maravilhosa, a moderna marca Purpurine vem chamando bastante a atenção por oferecer belíssimas opções de glitters biodegradáveis que são perfeitos para serem aplicados no corpo ou rosto.

Possuindo uma fórmula bastante confortável ao ponto de nem sentirmos que possui glitters na pele, a marca não só garante uma ótima durabilidade e aderência dos brilhos às palpebras, como cumpre o prometido.

O único ponto a desejar seria a cartela de cores, que se restrige a apenas 4, o que para um mercado crescente e popular, pode ser um pouco enxuto demais.

Preço: R,00

Nota: 4/5

Quem Disse Berenice

Empresa já consolidada no ramo de maquiagem e beleza no Brasil, Quem Disse Berenice é antiga no mercado de glitters e pigmentos biodegradáveis, e retornam para esta nova temporada de Carnaval 2024 com novas cores e particulas de glitters pra lá de interessantes.

A textura dos pigmentos é macia e bastante semelhante às sombras sem brilhos presentes na coleção fixa da marca, o que pode ser um ponto positivo para quem busca as sombras de glitters mais finos e confortáveis.

Por fim, a cartela de cores também é bastante restrita, possuindo apenas 4 cores, porém são cores coringas que podem ser utilizadas até mesmo fora da época de Carnaval. Brilhar nunca é demais!

Preco: R,90

Nota:4/5

Com opções sustentáveis e formulações de qualidade, agora não tem mais desculpa para continuar utilizando os glitters comuns. Brilhe de maneira consciente!