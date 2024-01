Onde comprar roupas e acessórios de carnaval?

O Carnaval está próximo e, para brilhar nos dias de festa, a escolha de marcas é tão importante quanto a roupa ou fantasia que vai usar. De olho nas últimas tendências da moda carnavalesca, separamos lojas que irão transformar seu visual em um desfile de estilo e irreverência.

5 lojas para comprar roupas e acessórios de Carnaval

Santa Maria (@santamaria.universe)

A Santa Maria é filha do Carnaval. Criada por Stephanie Sartori, a marca lança roupas e fantasias que podem ser usadas tanto no dia a dia quanto na folia.

Tudo é produzido de forma artesanal e responsável no Rio de Janeiro, onde a Santa Maria nasceu, e em Los Angeles, onde operam durante a maior parte do ano.

“As nossas fantasias são uma forma de representar, por meio da indumentária, nossas muitas facetas. Somos múltiplas mulheres em uma, e acreditamos que a fantasia permite acessá-las. Como a própria palavra que as descreve, elas trazem magia para nossa vivência”, afirma a marca.

ASSIS (@assis.brand)

Com DNA nortista, a marca ASSIS chegou ao mercado em 2024, mas a estilista à frente do empreendimento, Esther Assis, já realizava encomendas antes do lançamento.

Neste momento, a aposta da empresa é nas composições de pedrarias. Ao que tudo indica, a escolha foi certeira: a produção de peças nesse estilo está fazendo sucesso no exterior e entre as fashionistas, como a brasileira Livia Nunes.

Borogodó (@borogodocarnaval)

A Borogodó surgiu da colaboração entre duas mulheres, mãe e filha, ambas apaixonadas pelo Carnaval. Após confeccionarem diversas fantasias para elas, decidiram compartilhar seu talento através da marca.

“Acreditamos no valor do trabalho artesanal, nossa produção é pequena e local, prezamos por uma relação saudável e justa com nossos colaboradores e fornecedores e fazemos tudo com amor e dedicação”, pontuam.

Me Veste Merisse (@mevestemerisse)

Diretamente de Pernambuco, a Me Veste Merisse foi criada por Iana Merisse. Ela é voltada ao Carnaval, um dos momentos mais festivos do ano, e não recusa a criatividade, muito menos cores vibrantes.

Quem procura o figurino ideal para curtir o bloquinho encontra uma opção nela.

Gansho (@gan.sho)

Brasileira de nascença (e identidade), a Gansho é uma das marcas mais inventivas disponíveis no mercado nacional.

Com acessórios e roupas que divertem e inspiram pelos formatos e pelas cores, é uma excelente escolha para o Carnaval justamente por permitir visuais que poucos usam.

E então, pronta para escolher seus looks?