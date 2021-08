10 peças de roupa sustentáveis para um guarda-roupas mais ecológico

Com o passar dos anos, fica mais evidente a necessidade de adotar meios para uma vida mais sustentável em busca de preservar o meio ambiente. Além do upcycling, técnica que renova sua roupa desgastada, há também outras maneiras de incluir peças mais amigas da natureza no seu armário.

São roupas feitas a partir de algodão agroecológico e sustentável, com tecido reciclável e biodegradável, entre outras opções ecológicas. Tem tênis, camisas, calças, macacão, vestidos e mais! Confira a seguir:

1- Tênis, Piccadilly sustentável, R$ 249,90. Compre aqui.

2- Macacão pantacourt de algodão sustentável, Clock House, R$ 159,90. Compre aqui.

3- Legging biodegradável, Amaro, R$ 169,90. Compre aqui.

4- Vestido de algodão sustentável, Basics, R$ 49,99. Compre aqui.

5- Top biodegradável, Amaro, R$ 89,90. Compre aqui.

6- Camisa de malha sustentável, Hering, R$ 49,99. Compre aqui.

7- Calça Mom Jeans de algodão agroecológico, Renner, R$ 119,90. Compre aqui.

8- Camisa de tecido reciclável, Colcci, R$ 69,99. Compre aqui.

9- Short Boyfriend de algodão agroecológico, Renner, R$ 59,90. Compre aqui.

10- Moletom Tie Dye de algodão sustentável, Mindse7, R$ 82,99. Compre aqui.

*Os links gerados podem render algum tipo de remuneração para a Editora Abril. Os preços foram consultados em agosto/21, e podem estar sujeitos a alterações.