Alerta de tendência: estampa animal print de volta aos holofotes

Com a chegada do outono, os tecidos de cores vivas dão espaço aos looks de tons mais terrosos e às atemporais animal prints. Com algumas variações de tendências a cada ano, as estampas de animais sempre aparecem e são bem-vindas nos dias de temperatura mais amena, com tecidos confortáveis e quentinhos.

Segundo a consultora de imagem e estilo Tay Borges, a tendência engloba não só as vestes, mas também acessórios. Estampas de oncinha, vaquinha, tigre e até girafa já estão aparecendo entre as famosas, desde looks ousados aos mais divertidos. Confira uma seleção para se inspirar:

Biquíni e maiô

Apesar da estampa animal print colorida aparecer pouco em looks gringos, no Brasil terá um pouco de mais força e poderá ser encontrada nos mais variados looks, segundo a consultora. Quem resolveu usar a tendência para comemorar os últimos dias quentes foram as blogueiras Thássia Naves e Alexandra Gurgel.

Combine com variados looks

Quem gosta de brincar com estampas, assim como a influenciadora parisiense Ellie Delphine, também pode encontrar looks divertidos, como essa combinação de animal print em saia, blazer e calça, dando exemplo de versatilidade da tendência.

Use a estampa em vestidos e botas

A diva Beyoncé também é uma fã da tendência e escolheu a estampa de oncinha para fazer parte do seu look – com luvas, vestido, salto preto, bolsa de mão e óculos escuros. Em outro visual, ela apostou num vestido verde, brincos dourados grandes e, para arrematar, bota com estampa de cobra.

Estampa de vaquinha em alta

Quem apostou no estilo e amou foi a apresentadora, atriz e cantora Maísa Silva, que combinou a blusa estampada com uma jardineira, formando um look fofíssimo.

Monocromático

Se preferir vestir a tendência dos pés a cabeça, a stylist Maria Eleonora dá aula, usando um conjunto com top e calça de oncinha em um tom vivo de rosa, que dão todo destaque no look.

A clássica zebrinha

Quem apostou nas zebrinhas foi a influenciadora Thai de Melo, que combinou uma camisa social com calça de zebra e rasteirinha.

Roube o look

Para quem se apaixonou pelos looks, que tal trazer alguns para o guarda-roupas? Confira opções para arrasar no estilo:

1-Blazer, R$59,99. Compre aqui.

2- Vestido, R$169,99. Compre aqui.

3-Calça, R$41,49. Compre aqui.

4-Bota, R$219,99. Compre aqui.

5- Saia, R$43,99. Compre aqui.

6- Biquíni, R$71,99. Compre aqui.

7- Maiô, R$109,99. Compre aqui.

* Os links gerados podem render algum tipo de remuneração para a Editora Abril. Os preços foram consultados na segunda-feira (05), e podem estar sujeitos a alterações.