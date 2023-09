O que amamos no street style da Paris Fashion Week até agora

A Semana de Moda de Paris é uma das mais aguardadas da temporada e, a boa notícia, ela está acontecendo neste momento! As celebridades e modelos mais requisitadas da temporada estão na capital francesa para prestigiar o melhor da moda e, nas ruas, oestilo também não decepciona. Para te inspirar e deixar por dentro das tendências, trazemos o melhor do street style até agora.

Street style da Semana de Moda de Paris

Monocromático sem erros

O look preto monocromático é versátil e atemporal, sempre. Ele transcende tendências passageiras da moda e permanece um clássico elegante para qualquer ocasião. Com cortes diferentes e materiais modernos, as roupas pretas só reiteram seu status quo fashion.

Monocromático, mas com textura

Trazer diferentes texturas é uma maneira interessante de tirar o look monocromático da monotonia – e as peças com texturas felpudas, que acrescentam uma dose de sofisticação e elegância ao guarda-roupa, estão com tudo. Os looks ganham um apelo estético e trazem uma sensação acolhedora, com aquele toque de conforto que amamos.

A atemporalidade do jeans

A combinação de jeans com jeans é contemporânea e clássica porque incorpora um equilíbrio ideal. Ao combinar diferentes tonalidades ou texturas de jeans, é possível criar um visual estiloso e com toque de novidade. Fora que a simplicidade do jeans com jeans o torna adequado para diversas ocasiões, do trabalho ao happy hour.

A alfaiataria eleva qualquer look

A alfaiataria é uma presença constante e praticamente indispensável na moda, destacando-se por sua capacidade de elevar qualquer look. Oferecendo visuais sofisticados, que conseguem navegar pelo tradicional e moderno. Seja um blazer bem cortado, calças clássicas ou um colete, essas peças carregam um poder fashion. Para um toque moderno, os itens coloridos, metalizados e com adornos (como pins e pingentes) têm reinado no street style das semanas de moda.

Sobreposições ousadas

Já pensou em usar aquela camisola que você ama em um look? Pode ficar mais interessante do que você imagina. Sobreposições são as melhores formas de testar peças mais ousadas, criando um equilíbrio que dá segurança – principalmente se usar com um item que gosta muito. Combinar mais camadas de roupas também é uma ótima maneira de explorar a criatividade.

O básico nada básico

Nada contra o básico, é muitíssimo bem-vindo. Mas há básicos e básicos, né? Neste caso, temos um visual claramente simples, mas que é um luxo, pois os itens conversam muito bem entre si. A camisa com babados drapeados é uma das principais tendências do momento, e cai perfeitamente com o blazer alongado de couro e as botas até o joelho.

A Paris Fashion Week está só começando, então fique de olho para conhecer mais trends, da moda e da beauté.