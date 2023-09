London Fashion Week: Destaques das passarelas de primavera/verão 2024

A temporada mais fashion do semestre segue fomentando o que veremos brilhar nos próximos meses. A London Fashion Week começou oficialmente no domingo (17), já com silhuetas atemporais e designs inovadores. Aqui estão alguns dos nossos desfiles favoritos da Semana de Moda Londrina de primavera/verão 2024:

JW Anderson

O designer irlandês JW Anderson focou no não óbvio, usando argila e plástico em sua coleção. Anderson desafiou os limites entre escultura e moda ao iniciar o desfile com camisetas feitas de argila e shorts jeans com dobras inusitadas. Ele continuou com uma série de conjuntos de plástico que se assemelhavam a formas de balão, dando uma dimensão escultural às roupas.

O estilista também incluiu peças prontas para usar, como vestidos de malha e drapeados, bem como blazers, jaquetas e calças cargos, demonstrando sua versatilidade e habilidade na moda com foco em trabalhos manuais. O prêt-à-porter ao vivo e em cores.

Burberry

Daniel Lee apresentou seu segundo desfile à frente da renomada grife britânica Burberry. A marca apresentou uma coleção de verão que celebrava a essência britânica. Os convidados do desfile, realizado ao ar livre em Highbury Fields, foram agraciados com xícaras de chá e bolos Eccles. A linha trouxe estampas com uma mistura do icônico xadrez Burberry, morangos azuis com o logotipo da marca e flores de verão, enquanto o clássico trench coat recebeu uma atualização sutil, mantendo sua essência atemporal.

A coleção também destacou vestidos de um ombro só, peças em seda e detalhes de franjas, refletindo uma exploração da leveza, sensualidade, beleza e elegância. A temática da coleção abraçou os clichês britânicos, capturando essa essência de uma forma sofisticada.

Richard Quinn

O estilista Richard Quinn perdeu o pai recentemente. O designer dedicou a coleção e o desfile a ele, Patrick James Quinn. A roupa de abertura já começava como uma homenagem, pedindo por um momento de reflexão e serenidade. As peças foram concebidas com a intenção de transmitir uma sensação de contemplação e tranquilidade, apresentando belos detalhes florais, ornamentos de renda e pérolas, em silhuetas dramáticas e elegantes vestidos pretos. Quinn explorou formas e volumes refinados, contemplando que a verdadeira beleza está no detalhes.

Huishan Zhang

O estilista chinês Huishan Zhang trabalhou na Dior Couture e, em 2011, fundou sua própria marca com sede em Londres. Zhang trouxe o drama ao London Fashion Week. Influenciado pela coreógrafa e dançarina alemã Pina Bausch e pela versão de Suspiria de Luca Guadagnino, o designer trouxe a emoção em sua forma mais crua. Abraçando a ideia de uma mulher manifestando livremente o seu poder, a coleção contou com uma paleta de rosa, vermelho, dourado, preto, branco e azul acinzentado – com lantejoulas, tule e peplums.

A silhueta trazia o movimento da dança em peças dramáticas e sofisticadas. Zhang tem expandido sua linha de daywear, e essa coleção veio com camisas brancas de algodão, saias plissadas e toda a extravagância de ternos elegantes com franjas nos punhos. O casacos acinturados receberam estampas geométricas, xadrez e florais – uma forte tendência de estamparia.

Harris Reed

Inspirado na Era de Ouro de Hollywood, Harris Reed batizou sua coleção de ‘Duet’, explorando a dualidade, no que se refere aos conceitos de masculinidade e feminilidade. Reed concebeu silhuetas exuberantes e dramáticas, além de peças esculturais que foram desfiladas por nomes notáveis, incluindo a supermodelo Ashley Graham. As roupas trazem uma feminilidade glamorosa e exagerada, brincando com a tal da dualidade e fluidez.

A coleção conta praticamente com peças em preto e branco, com exceção do toque de ouro champanhe. Explorando essa ideia de fantasia, Reed apresentou peças esculturais, saias que se assemelham a vasos, espartilhos que se abrem feito uma asa e vestidos assimétricos.

Agora, seguimos para Milão, onde os desfiles acontecem até o segunda-feira, 25 de setembro. Um dos principais destaques da fashion week italiana é a estreia da brasileira Karoline Vitto, com o apoio da Dolce & Gabanna.