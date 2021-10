Filha de Angelina Jolie, Shiloh, surge com tênis despojado no tapete vermelho

Atualizado em 25 out 2021, 20h55 - Publicado em 25 out 2021, 19h56

Por Da Redação Atualizado em 25 out 2021, 20h55 - Publicado em 25 out 2021, 19h56

Red carpet, fotógrafos, holofotes, brilho e tênis. Se o último item da lista glamourosa de uma Premiere causou estranheza, a jovem Shiloh Jolie-Pitt, filha de Angelina Jolie e Brad Pitt, fará você distorcer o nariz.

Neste domingo (24), Shiloh fez uma escolha nada óbvia, mas cheia de personalidade ao usar um tênis colorido no lançamento do filme Eternals, em Roma, na Itália, que é estrelado por sua mãe. Com direção de Chloé Zhao, a produção conta a história de uma raça de seres imortais que viveram durante a antiguidade da Terra.

O calçado é um modelo com estampa animal print e detalhes em tom de vermelho e preto. Antes de chegar ao evento, a garota desfilou com o tênis pelas ruas da Itália.

Durante o dia, o look era mais casual, já que Shiloh investiu em um short jeans e moletom preto. Para trazer mais sobriedade, porém sem deixar sua marca despojada e leve, um vestido sem mangas, acinturado e na altura do joelho foi a aposta no tapete vermelho.

Continua após a publicidade

Para a Vanity Fair, em 2011, Jolie falou sobre o estilo andrógeno da filha na época. “Ela gosta de roupas mais soltas, ela gosta de ternos. Ela gosta de se vestir como um garoto. Ela quer ser um garoto. Então, cortamos o cabelo dela. Ela gosta de usar coisas de meninos. Ela acha que é um dos irmãos”, explicou a atriz, que também exaltou a liberdade de Shiloh ao Daily Mail. “Foi uma surpresa para nós e é muito interessante, mas ela é muito mais do que isso.”

–Em contrapartida, sua irmã, Zahara Marley, e sua mãe desfilaram com vestidos longos diante dos fotógrafos. Angelina escolheu um modelo da Versace prateado e com um drapeado na altura do quadril, enquanto Zahara brilhou com um belo vestido branco com detalhes em dourado no busto. A família deu um show de versatilidade e estilo no evento.